В Австрії пропонують ув’язнювати потенційних терористів на необмежений час

Австрія планує дозволити судам ув’язнювати на необмежений термін осіб, яким висувають звинувачення у тероризмі, щоб їх можливо було залишати за ґратами доти, доки вони становлять загрозу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Ініціатива з’явилася на тлі нещодавнього теракту у Відні 2 листопада, внаслідок якого загинули 4 людей та ще 22 отримали поранення. Нападник виявився засудженим прихильником "Ісламської держави", якого достроково випустили з в’язниці.

"Якщо психічно хворий злочинець може пожиттєво залишатися за ґратами, тому що він становить загрозу, так само можна робити з терористами, які становлять загрозу", - зазначив канцлер Себастьян Курц, анонсуючи пакет антитерористичних заходів у відповідь на теракт.

Себастьян Курц пропонує такий захід щодо осіб, яких раніше було засуджено за пов’язані з джихадизмом злочини. Щодо тих, хто відбув свій термін, пропонується запровадити систематичний моніторинг.

Себастьян Курц зазначив, що в Австрії може бути близько 150 осіб, які приєдналися чи планують приєднатися до "Ісламської держави" чи інших терористичних організацій, з них частина - вже у в'язниці.

Водночас, поки незрозуміло, чи запропонований захід про необмежене тримання під вартою відповідатиме Європейській конвенції з прав людини.

Нагадаємо, раніше міністри внутрішніх справ і інтеграції Австрії наказали закрити "радикальні мечеті".

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