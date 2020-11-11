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В Австрии предлагают сажать потенциальных террористов на неограниченное время

Среда, 11 ноября 2020, 16:16

Австрия планирует разрешить судам сажать на неограниченный срок лиц, которым предъявляют обвинения в терроризме, чтобы их можно было оставлять за решеткой до тех пор, пока они представляют угрозу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Инициатива появилась на фоне недавнего теракта в Вене 2 ноября, в результате которого погибли 4 человека и еще 22 получили ранения. Нападающий оказался осужденным сторонником "Исламского государства", которого досрочно выпустили из тюрьмы.

"Если психически больной преступник может пожизненно оставаться за решеткой, потому что он представляет угрозу, так же можно делать с террористами, которые представляют угрозу", - отметил канцлер Курц, анонсируя пакет антитеррористических мер.

Курц предлагает такие меры в отношении лиц, ранее осужденных за связанные с джихадизмом преступления. А для тех, кто отбыл свой срок, предлагается ввести систематический мониторинг.

Курц отметил, что в Австрии может быть около 150 человек, которые присоединились или планируют присоединиться к "Исламскому государству" либо другим террористическим организациям, часть из них - уже в тюрьме.

В то же время пока непонятно, будет ли предложенная мера о неограниченном содержании под стражей отвечать Европейской конвенции по правам человека.

Напомним, ранее министры внутренних дел и интеграции Австрии приказали закрыть "радикальные мечети".

Читайте также: Европа под ударом: что стоит за новой волной исламистских терактов.

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Темы: Австриятерроризм
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