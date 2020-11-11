Вибори у США: штат Джорджія вручну перерахує всі голоси

В американському штаті Джорджія вручну проведуть повний перерахунок голосів на президентських виборах.

Про це заявив держсекретар Джорджії Бред Раффенспергер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Оскільки різниця настільки близька, буде потрібно повний перерахунок вручну в кожному окрузі. Це допоможе зміцнити довіру ", - сказав Раффенспергер, що представляє Республіканську партію.

Це саме те рішення, якого домагалася кампанія Дональда Трампа. Вони також вимагають перерахунку голосів у Вісконсині.

Американські ЗМІ відзначають, що перерахунок рідко призводив до зміни результатів. Також важливо відзначити, що навіть якщо Байден програє Джорджію, він все одно перевищить поріг у 270 голосів виборників, необхідний для перемоги на виборах.

Крайній термін для підтвердження результатів виборів в Джорджії - 20 листопада.

За прогнозом CNN, Байден лідирував в Джорджії з перевагою в 14 тисяч голосів.

Джорджія дає 16 голосів до колегії виборників - органу, чиї члени обирають нового президента США, голосуючи так, як доручили їм виборці штату.

Про те, як Байдену вдалося зберегти шанси на виграш, читайте у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента

Про особливості виборів цього року: "Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США".