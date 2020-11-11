Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибори у США: штат Джорджія вручну перерахує всі голоси

Середа, 11 листопада 2020, 19:06

В американському штаті Джорджія вручну проведуть повний перерахунок голосів на президентських виборах.

Про це заявив держсекретар Джорджії Бред Раффенспергер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Оскільки різниця настільки близька, буде потрібно повний перерахунок вручну в кожному окрузі. Це допоможе зміцнити довіру ", - сказав Раффенспергер, що представляє Республіканську партію.

Це саме те рішення, якого домагалася кампанія Дональда Трампа. Вони також вимагають перерахунку голосів у Вісконсині.

Американські ЗМІ відзначають, що перерахунок рідко призводив до зміни результатів. Також важливо відзначити, що навіть якщо Байден програє Джорджію, він все одно перевищить поріг у 270 голосів виборників, необхідний для перемоги на виборах.

Крайній термін для підтвердження результатів виборів в Джорджії - 20 листопада.

За прогнозом CNN, Байден лідирував в Джорджії з перевагою в 14 тисяч голосів.

Джорджія дає 16 голосів до колегії виборників - органу, чиї члени обирають нового президента США, голосуючи так, як доручили їм виборці штату.

Про те, як Байдену вдалося зберегти шанси на виграш, читайте у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента

Про особливості виборів цього року: "Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США".

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
Усі новини...
Реклама: