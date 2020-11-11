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Выборы в США: штат Джорджия вручную пересчитает все голоса

Среда, 11 ноября 2020, 19:06

В американском штате Джорджия вручную проведут полный пересчет голосов на президентских выборах.

Об этом заявила госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Поскольку разница так близка, потребуется полный пересчет вручную в каждом округе. Это поможет укрепить доверие", - сказала Раффенспергер, представляющая Республиканскую партию.

Это именно то решение, которого добивалась кампания Дональда Трампа. Они также требуют пересчета голосов в Висконсине.

Американские СМИ отмечают, что пересчет редко приводил к изменению результатов. Также важно отметить, что даже если Байден проиграет Джорджию, он все равно превысит порог в 270 голосов выборщиков.

Крайний срок для подтверждения результатов выборов в Джорджии - 20 ноября.

По прогнозу CNN, Байден лидировал в Джорджии с перевесом в 14 тысяч голосов.

Джорджия дает 16 голосов в коллегии выборщиков - органе, чьи члены выбирают нового президента США, голосуя так, как поручили им избиратели штата.

О том, как Байдену удалось сохранить шансы на выигрыш читайте в статье: Трамп без гарантий: почему Байден еще не проиграл борьбу за пост президента

Об особенностях выборов этого года: "Голосование по почте и "отчаявшиеся выборщики": малоизвестные правила выборов президента США".

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