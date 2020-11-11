Італія перетнула позначку в 1 млн випадків коронавірусу

Майже через 11 місяців після початку пандемії в Італії зареєстровано понад мільйон випадків Covid-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Загальна кількість інфікованих, включаючи осіб, які видужали і померли, становить 1 028 424 особи.

За останні 24 години в Італії було виявлено 32 961 нових випадків коронавірусу. Підтверджено 623 летальних випадки серед інфікованих, а загальна кількість померлих становить 42 953.

Перевищено поріг у 3000 пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії. За останні 24 години додалося 110 осіб, а всього в відділеннях інтенсивної терапії перебуває 3081 осіб. Максимальним цей показник було 3 квітня - 4068 осіб.

За останні 24 години в Італії було проведено 225 640 тестів на коронавірус, що приблизно на 8000 більше, ніж днем раніше.

Рівень позитивних тестів становить 14,6%, що на 1,5% менше вчорашнього дня.

Нагадаємо, з 5 листопада до 3 грудня Італія запровадила комендантську годину та ще низку обмежень на всій території країни.

У "помаранчевих" зонах обмежується в’їзд-виїзд з регіону - окрім випадків, коли для цього є нагальна необхідність, так само обмежується виїзд зі своїх муніципалітетів. Ресторани зможуть працювати тільки на доставку або продавати страви з собою.

У "червоній зоні", на додачу до цього, закривають непродуктові магазини (крім аптек і кіосків преси), призупиняються усі спортивні події.

На відміну від весни, навіть у регіонах найбільшого ризику не закривають перукарні, дитсадки та початкові школи.