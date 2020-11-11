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Италия пересекла отметку в 1 млн случаев коронавируса

Среда, 11 ноября 2020, 21:09

Спустя почти 11 месяцев после начала пандемии в Италии зарегистрировано более миллиона случаев Covid-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Общее количество инфицированных, включая выздоровевших и умерших, составляет 1 028 424 человека.

За последние 24 часа в Италии было выявлено 32 961 новых случаев коронавируса. Подтверждено 623 летальных случая среди инфицированных, а общее количество умерших составляет 42 953.

Превышен порог в 3000 пациентов в отделениях интенсивной терапии. За последние 24 часа добавилось 110 человек, а всего в отделении интенсивной терапии находится 3081 человек. Максимальным этот показатель был 3 апреля - 4068 человек.

За последние 24 часа в Италии было проведено 225 640 тестов на коронавирус, что примерно на 8000 больше, чем днем. Уровень положительных тестов составляет 14,6%, что на 1,5% меньше вчерашнего дня.

Напомним, с 5 ноября по 3 декабря Италия ввела комендантский час и еще ряд ограничений на всей территории страны.

В "оранжевых" зонах ограничивается въезд-выезд из региона - кроме случаев, когда для этого есть насущная необходимость, так же ограничивается выезд из своих муниципалитетов. Рестораны смогут работать только на доставку или продавать блюда с собой.

В "красной зоне", в дополнение к этому, закрывают непродовольственные магазины (кроме аптек и киосков прессы), приостанавливаются все спортивные события.

В отличие от весны, даже в регионах наибольшего риска не закрывают парикмахерские, детсады и начальные школы.



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