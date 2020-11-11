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У Саудівській Аравії стався вибух на заході за участі євродипломатів, є постраждалі

Середа, 11 листопада 2020, 20:40

У Саудівській Аравії під час заходу за участі європейських дипломатів стався вибух, внаслідок якого декілька осіб отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Інцидент стався 11 листопада під час церемонії до річниці завершення Першої світової війни на кладовищі у Джидді, організованій французьким посольством.

Влада Мекки повідомила про двох поранених - працівника грецького консульства та правоохоронця Саудівської Аравії.

Грецький посадовець, ім’я якого не називають, у коментарі Reuters повідомив, що внаслідок вибуху поранення отримали четверо осіб, з них один - громадянин Греції. BBC повідомляє, що легкі поранення отримав громадянин Британії. 

Французька журналістка Кларенс Родрігес, яка працює в Саудівській Аравії, виклала у своєму Twitter фото з місця подій. 

"Посольства Франції, Греції, Італії, Британії та США, які були долучені до церемонії вшанування, рішуче засуджують цю боягузливу атаку. Такі напади на невинних людей - ганебні та не мають виправдання", - заявили посольства у спільному пресрелізі.

Посольства також пообіцяли підтримку владі Саудівської Аравії у розслідуванні нападу й притягненні винних до відповідальності.

Сьогоднішній вибух став вже другим інцидентом за останні декілька тижнів - 29 жовтня в цьому ж місті екстреміст з ножем напав на охоронця консульства Франції. Цей напад стався за кілька годин після теракту у соборі в Ніцці.

Інциденти сталися на тлі конфлікту між Францією та мусульманським світом після того,  як президент Еммануель Макрон оголосив рішучі заходи для боротьби з радикальними ісламістами.

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