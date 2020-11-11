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В Саудовской Аравии произошел взрыв на церемонии с участием евродипломатов, есть пострадавшие

Среда, 11 ноября 2020, 20:40

В Саудовской Аравии на церемонии с участием европейских дипломатов произошел взрыв, в результате которого несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел 11 ноября во время церемонии к годовщине завершения Первой мировой войны на кладбище в Джидде, организованной французским консульством.

Власть Мекки сообщила о двух раненых - сотруднике греческого консульства и правоохранителе Саудовской Аравии.

Греческий чиновник, имя которого не называется, в комментарии Reuters сообщил, что в результате взрыва получили ранения четыре человека, из них один - гражданин Греции.

BBC сообщает, что легкие ранения получил гражданин Великобритании.

Французская журналист Кларенс Родригес, которая работает в Саудовской Аравии, выложила в своем Twitter фото с места событий.

"Посольства Франции, Греции, Италии, Великобритании и США, которые принимали участие в церемонии, решительно осуждают эту трусливую атаку. Такие нападения на невинных людей - позорны и не имеют оправдания", - заявили посольства в совместном пресс-релизе.

Посольства также пообещали поддержку власти Саудовской Аравии в расследовании нападения и привлечении виновных к ответственности.

Сегодняшний взрыв стал уже вторым инцидентом за последние несколько недель - 29 октября в этом же городе экстремист с ножом напал на охранника консульства Франции. Это нападение произошло через несколько часов после теракта в соборе в Ницце.

Инциденты произошли на фоне конфликта между Францией и мусульманским миром после того, как президент Эммануэль Макрон объявил решительные меры по борьбе с радикальными исламистами.

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