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В Одесі готували масову фальсифікацію на другий тур виборів мера – СБУ

Середа, 11 листопада 2020, 21:59

Служба безпеки виявила підроблену виборчу документацію, яка мала бути використана для фальсифікації під час голосування у другому турі виборів Одеського міського голови.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Оперативники спецслужби провели обшук в офісному приміщенні в Одесі, що використовувалось як "громадська приймальня" одного з громадсько-політичних діячів.

Правоохоронці виявили сотні бюлетенів для голосування, ідентичних за формою і змістом до оригінальних документів суворої виборчої звітності. 

 

Нагадаємо: 15 листопада відбудеться другий тур виборів мера в Одесі.

У ньому візьмуть участь чинний міський голова Геннадій Труханов і народний депутат від "ОПЗЖ" Микола Скорик.

Українська правда
Теми: СБУОдесавибори


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