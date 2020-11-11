В Одесі готували масову фальсифікацію на другий тур виборів мера – СБУ
Середа, 11 листопада 2020, 21:59
Служба безпеки виявила підроблену виборчу документацію, яка мала бути використана для фальсифікації під час голосування у другому турі виборів Одеського міського голови.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Оперативники спецслужби провели обшук в офісному приміщенні в Одесі, що використовувалось як "громадська приймальня" одного з громадсько-політичних діячів.
Правоохоронці виявили сотні бюлетенів для голосування, ідентичних за формою і змістом до оригінальних документів суворої виборчої звітності.
Нагадаємо: 15 листопада відбудеться другий тур виборів мера в Одесі.
У ньому візьмуть участь чинний міський голова Геннадій Труханов і народний депутат від "ОПЗЖ" Микола Скорик.
Українська правда