В Одессе готовили массовую фальсификацию на второй тур выборов мэра – СБУ

Служба безопасности обнаружила поддельную избирательную документацию, которая должна быть использована для фальсификации во время голосования во втором туре выборов Одесского городского головы.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Оперативники спецслужбы провели обыск в офисном помещении в Одессе, что использовалось как "общественная приемная" одного из общественно-политических деятелей.

Правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию к подлинным документам строгой избирательной отчетности.

Напомним: 15 ноября состоится второй тур выборов мэра в Одессе.

В нем примут участие действующий городской голова Геннадий Труханов и народный депутат от "ОПЗЖ" Николай Скорик.