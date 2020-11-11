Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе готовили массовую фальсификацию на второй тур выборов мэра – СБУ

Среда, 11 ноября 2020, 20:59
В Одессе готовили массовую фальсификацию на второй тур выборов мэра – СБУ

Служба безопасности обнаружила поддельную избирательную документацию, которая должна быть использована для фальсификации во время голосования во втором туре выборов Одесского городского головы.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Оперативники спецслужбы провели обыск в офисном помещении в Одессе, что использовалось как "общественная приемная" одного из общественно-политических деятелей.

Правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию к подлинным документам строгой избирательной отчетности.

 

Напомним: 15 ноября состоится второй тур выборов мэра в Одессе.

В нем примут участие действующий городской голова Геннадий Труханов и народный депутат от "ОПЗЖ" Николай Скорик.

Украинская правда
Темы: СБУОдессавиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
СБУ
Контрразведчики СБУ показали, как под Mortal Kombat жгут танки оккупантов
Зеленский совещался с главой СБУ, руководителями разведки
Наместника Лавры Павла уличили в новых преступлениях – СБУ
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: