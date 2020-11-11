В Одессе готовили массовую фальсификацию на второй тур выборов мэра – СБУ
Среда, 11 ноября 2020, 21:59
Служба безопасности обнаружила поддельную избирательную документацию, которая должна быть использована для фальсификации во время голосования во втором туре выборов Одесского городского головы.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: Оперативники спецслужбы провели обыск в офисном помещении в Одессе, что использовалось как "общественная приемная" одного из общественно-политических деятелей.
Правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию к подлинным документам строгой избирательной отчетности.
Напомним: 15 ноября состоится второй тур выборов мэра в Одессе.
В нем примут участие действующий городской голова Геннадий Труханов и народный депутат от "ОПЗЖ" Николай Скорик.
Украинская правда