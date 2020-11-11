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В Одессе готовили массовую фальсификацию на второй тур выборов мэра – СБУ

Среда, 11 ноября 2020, 21:59

Служба безопасности обнаружила поддельную избирательную документацию, которая должна быть использована для фальсификации во время голосования во втором туре выборов Одесского городского головы.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Оперативники спецслужбы провели обыск в офисном помещении в Одессе, что использовалось как "общественная приемная" одного из общественно-политических деятелей.

Правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию к подлинным документам строгой избирательной отчетности.

 

Напомним: 15 ноября состоится второй тур выборов мэра в Одессе.

В нем примут участие действующий городской голова Геннадий Труханов и народный депутат от "ОПЗЖ" Николай Скорик.

Украинская правда
Темы: СБУОдессавиборы


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