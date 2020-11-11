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Ефективна на 90% вакцина Pfizer може мати проблеми з розповсюдженням

Середа, 11 листопада 2020, 21:39
Ефективна на 90% вакцина Pfizer може мати проблеми з розповсюдженням

Британський міністр охорони здоров'я Метт Генкок назвав транспортування вакцини від коронавірусу компаній Pfizer/BioNTech "гігантською логістичною операцією". Її потрібно доставляти при температурі -70°.

Джерело: BBC

Деталі: Днями вакцину Pfizer назвали ефективною більш ніж на 90% у боротьбі проти COVID-19, ґрунтуючись на результатах первинних випробувань.

Вона використовує синтетичну інформаційну РНК для активації імунної системи проти вірусу, тому її необхідно підтримувати при температурі -70 градусів за Цельсієм (-94 F) або нижче. Виймати її з цього холодного середовища можна не більше чотирьох разів.

У короткостроковій перспективі Pfizer має план. Вакцину будуть розповсюджувати з власних центрів компанії у США, Німеччині та Бельгії. Її перевозитимуть наземним та повітряним транспортом, доки, зрештою, вона не опиниться у клініках, лікарнях, аптеках та інших місцях, де вакцину вводитимуть людям.

Pfizer вже розробив спеціальну транспортну коробку розміром з валізу, з сухим льодом та GPS-трекерами. Якщо її не відкривати, воно може зберігати до 5 тис. доз вакцини при правильній температурі протягом 10 днів.

 

Після розморожування вакцина може зберігати свої властивості ще п'ять днів, стверджують у Pfizer.

Експерти зазначають, що у низці країн, які розвиваються, можуть бути проблеми не лише через "холодне" транспортування, а й через потребу повторного вакцинування.

Що було раніше: Компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють майбутньою вакцину від коронавірусу, 9 листопада заявили про ефективність вакцини у 90% випадків за попередніми результатами досліджень. Загалом у дослідженнях беруть участь близько 44 тисяч осіб.

Pfizer та BioNTech - одні з низки розробників майбутньої вакцини коронавірусу. Єврокомісія вже попередньо законтрактувала у них 200 млн доз для країн ЄС. Також компанії мають контракт із США, Британією, Канадою та Японією.  

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"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусепідемія
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