Эффективная на 90% вакцина Pfizer может иметь проблемы с распространением

Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал транспортировку вакцины от коронавируса компаний Pfizer / BioNTech "гигантской логистической операцией".

Источник: BBC

Детали: На днях вакцину Pfizer назвали эффективной более чем на 90% в борьбе против COVID-19, основываясь на результатах первичных испытаний.

Она использует синтетическую информационную РНК для активации иммунной системы против вируса, поэтому ее необходимо поддерживать при температуре -70 градусов по Цельсию (-94 F) или ниже. Вынимать ее из этой холодной среды можно не более четырех раз.

В краткосрочной перспективе Pfizer имеет план. Вакцину будут распространять из собственных центров компании в США, Германии и Бельгии. Ее будут перевозить наземным и воздушным транспортом, пока, наконец, она не окажется в клиниках, больницах, аптеках и других местах, где вакцину будут вводить людям.

Pfizer уже разработали специальную транспортную коробку размером с чемодан, с сухим льдом и GPS-трекерами. Если ее не открывать, она может хранить до 5 тыс. доз вакцины при правильной температуре в течение 10 дней.

После размораживания вакцина может сохранять свои свойства еще пять дней, утверждают в Pfizer.

Эксперты отмечают, что в ряде развивающихся странах могут быть проблемы не только из-за "холодной" транспортировки, но и из-за необходимости повторной вакцинации.

Что было раньше: Компании BioNTech и Pfizer, которые совместно разрабатывают будущую вакцину от коронавируса, 9 ноября заявили об эффективности вакцины в 90% случаев по предварительным результатам исследований. Всего в исследованиях принимают участие около 44 тысяч человек.

Pfizer и BioNTech - одни из ряда разработчиков будущей вакцины от коронавируса. Еврокомиссия уже предварительно законтрактовала у них 200 млн доз для стран ЕС. Также компании имеют контракт с США, Британией, Канадой и Японией.

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