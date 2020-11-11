Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эффективная на 90% вакцина Pfizer может иметь проблемы с распространением

Среда, 11 ноября 2020, 21:39
Эффективная на 90% вакцина Pfizer может иметь проблемы с распространением

Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал транспортировку вакцины от коронавируса компаний Pfizer / BioNTech "гигантской логистической операцией".

Источник: BBC

Детали: На днях вакцину Pfizer назвали эффективной более чем на 90% в борьбе против COVID-19, основываясь на результатах первичных испытаний.

Она использует синтетическую информационную РНК для активации иммунной системы против вируса, поэтому ее необходимо поддерживать при температуре -70 градусов по Цельсию (-94 F) или ниже. Вынимать ее из этой холодной среды можно не более четырех раз.

В краткосрочной перспективе Pfizer имеет план. Вакцину будут распространять из собственных центров компании в США, Германии и Бельгии. Ее будут перевозить наземным и воздушным транспортом, пока, наконец, она не окажется в клиниках, больницах, аптеках и других местах, где вакцину будут вводить людям.

Pfizer уже разработали специальную транспортную коробку размером с чемодан, с сухим льдом и GPS-трекерами. Если ее не открывать, она может хранить до 5 тыс. доз вакцины при правильной температуре в течение 10 дней.

 

После размораживания вакцина может сохранять свои свойства еще пять дней, утверждают в Pfizer.

Эксперты отмечают, что в ряде развивающихся странах могут быть проблемы не только из-за "холодной" транспортировки, но и из-за необходимости повторной вакцинации.

Что было раньше: Компании BioNTech и Pfizer, которые совместно разрабатывают будущую вакцину от коронавируса, 9 ноября заявили об эффективности вакцины в 90% случаев по предварительным результатам исследований. Всего в исследованиях принимают участие около 44 тысяч человек.

Pfizer и BioNTech - одни из ряда разработчиков будущей вакцины от коронавируса. Еврокомиссия уже предварительно законтрактовала у них 200 млн доз для стран ЕС. Также компании имеют контракт с США, Британией, Канадой и Японией.

Читайте также: Гонка, в которой не спешат: когда мир получит надежную вакцину от коронавируса

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: