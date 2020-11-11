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Байден готує переїзд до Білого дому попри опір Трампа

Середа, 11 листопада 2020, 22:56

Обраний президент США Джо Байден готує основу для своєї нової адміністрації, попри зусилля президента Дональда Трампа оскаржити результати виборів і утриматися при владі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Байден планує в середу зустрітися з радниками, які допомагають йому підготуватися до вступу на посаду 20 січня 2021 року.

Він підключив до своєї перехідної команди експертів з фінансів, торгівлі і банківського регулювання, які варіюються від переконаних демократів до прогресивних активістів, що відображає тривалі дебати всередині партії про те, як вирішувати проблеми зміни клімату, нерівності в добробуті та інші проблеми.

Байден також звертається до людей, які створювали більш жорсткі екологічні правила під час служби при президенті Бараку Обамі.

Трамп відмовився звільнити місце в Білому домі, натомість висунув непідтверджені звинувачення у фальсифікації виборів.

Судді поки відхилили позов в Мічигані, поданий кампанією Трампа, і експерти з правових питань говорять, що у судовий процес мало шансів змінити результат виборів 3 листопада.

Але сьогодні стало відомо, що у штаті Джорджія вручну перерахують всі голоси, як того вимагала кампанія Трампа.

Про те, як Байдену вдалося зберегти шанси на виграш, читайте у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента

Про особливості виборів цього року: "Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США".



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