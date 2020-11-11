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Байден готовит переезд в Белый дом, несмотря на сопротивление Трампа

Среда, 11 ноября 2020, 21:56

Избранный президент США Джо Байден готовит основу для своей новой администрации, несмотря на усилия президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов и удержаться у власти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Байден планирует в среду встретиться с советниками, которые помогают ему подготовиться к вступлению в должность 20 января 2021 года.

Он привлек для своей переходной команды экспертов по финансам, торговле и банковскому регулированию, которые варьируются от основных демократов до прогрессивных активистов, что отражает продолжающиеся дебаты внутри партии о том, как решать проблемы изменения климата, неравенства в благосостоянии и других проблем.

Байден также обращается к людям, которые создавали более жесткие экологические правила во время службы при президенте Бараке Обаме.

Трамп отказался освободить место в Белом доме, вместо этого выдвинул неподтвержденные обвинения в фальсификации выборов.

Судьи пока отклонили иск в Мичигане, поданный кампанией Трампа, и эксперты по правовым вопросам говорят, что у судебного процесса мало шансов изменить исход выборов 3 ноября.

Сегодня стало известно, что в штате Джорджия вручную проведут полный пересчет голосов на президентских выборах.

О том, как Байдену удалось сохранить шансы на выигрыш читайте в статье: Трамп без гарантий: почему Байден еще не проиграл борьбу за пост президента

Об особенностях выборов этого года: "Голосование по почте и "отчаявшиеся выборщики": малоизвестные правила выборов президента США".

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