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МВФ перед траншем цікавиться КСУ, бюджетом та роботою НБУ

Середа, 11 листопада 2020, 23:57

Голова Національного банку України Кирило Шевченко, який перебуває з візитом у Вашингтоні, заявив, що дати перебування місії МВФ в Україні будуть відомі після вирішення низки питань, які турбують Міжнародний валютний фонд.

Джерело: Шевченко в інтерв’ю "Голос Америки"

Деталі: Голова НБУ висловив сподівання, що місія відвідає Україну вже до кінця цього року.

Шевченко наголосив, що наразі з МВФ обговорюють три блоки питань. Перший стосується рішення Конституційного суду та антикорупційної діяльності в Україні. Другий - проекту бюджету України на 2021 рік. І третій - роботи самого Національного банку.

Пряма мова Шевченка: "Для того, щоб з’явились дати, треба досягнути прогресу в усіх блоках питань. Якщо шляхи розв'язання питань будуть напрацьовані, й ми з обох сторін почнемо по них рухатись, то я в цьому питанні є оптимістом - в України є всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року".

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Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський вважає, що держава виконала всі вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу кредитної допомоги.
  • Можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року втрачена, треба намагатися отримати один, розуміючи, що він буде прив'язаний до прийняття держбюджету-2021, заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.
  • Отримання Україною до кінця 2020 року навіть одного траншу МВФ на 0,7 млрд доларів виглядає сумнівним з урахуванням кількості поточних невирішених питань за програмою України з Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Українська правда
Теми: МВФКСбюджетНБУ


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