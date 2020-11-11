МВФ перед траншем цікавиться КСУ, бюджетом та роботою НБУ

Голова Національного банку України Кирило Шевченко, який перебуває з візитом у Вашингтоні, заявив, що дати перебування місії МВФ в Україні будуть відомі після вирішення низки питань, які турбують Міжнародний валютний фонд.

Джерело: Шевченко в інтерв’ю "Голос Америки"

Деталі: Голова НБУ висловив сподівання, що місія відвідає Україну вже до кінця цього року.

Шевченко наголосив, що наразі з МВФ обговорюють три блоки питань. Перший стосується рішення Конституційного суду та антикорупційної діяльності в Україні. Другий - проекту бюджету України на 2021 рік. І третій - роботи самого Національного банку.

Пряма мова Шевченка: "Для того, щоб з’явились дати, треба досягнути прогресу в усіх блоках питань. Якщо шляхи розв'язання питань будуть напрацьовані, й ми з обох сторін почнемо по них рухатись, то я в цьому питанні є оптимістом - в України є всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року".

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