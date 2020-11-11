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МВФ перед траншем интересуется КСУ, бюджетом и работой НБУ

Среда, 11 ноября 2020, 22:57
МВФ перед траншем интересуется КСУ, бюджетом и работой НБУ

Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко, который находится с визитом в Вашингтоне, заявил, что результаты пребывания миссии МВФ в Украине будут известны после решения ряда вопросов, которые беспокоят Международный валютный фонд.

Источник: Шевченко в интервью "Голос Америки"

Детали: Глава НБУ выразил надежду, что миссия посетит Украину уже до конца этого года.

Шевченко отметил, что сейчас с МВФ обсуждают три блока вопросов. Первый касается решения Конституционного суда и антикоррупционной деятельности в Украине. Второй - проект бюджета Украины на 2021. И третий - работы самого Национального банка.

Прямая речь Шевченко: "Для того, чтобы появились даты, нужно достичь прогресса во всех блоках вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с обеих сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе оптимист - в Украине есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года".

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Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский считает, что государство выполнило все требования Международного валютного фонда для получения очередного транша кредитной помощи.
  • Возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна, надо стараться получить один, понимая, что он будет привязан к принятию госбюджета-2021, заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.
  • Получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Темы: МВФКСбюджетНБУ
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