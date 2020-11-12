Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Україна програла Польщі у товариському матчі

Четвер, 12 листопада 2020, 07:25

Збірна Україна програла Польщі у товариському матчі із рахунком 0:2.

Джерело: Українська федерація футболу

Не реалізував спробу забити м’яч Андрій Ярмоленко. На 12-ій хвилині він бив пенальті за фол проти нього, проте м’яч потрапив у штангу. 

Відкрив рахунок поляк Кшиштоф Пентек наприкінці першого тайму. Невдовзі після початку другої половини матчу Якуб Модер подвоїв результат.

Матч відбувся на виїзді у міста Хожув.

Наразі збірна готується до гри проти Німеччини 14 листопада у Лізі націй та проти Швейцарії 17 листопада. 

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Радник Єрмака розповів, як та де працюють хворі на COVID-19 Зеленський та глава ОП 

Минулої доби у світі померла рекордна кількість хворих на COVID-19 

Ефективна на 90% вакцина Pfizer може мати проблеми з розповсюдженням

Новини 11 листопада: "карантин вихідного дня", падіння рейтингів "слуг"

Разумков заразився коронавірусом

Карантин "вихідного дня" буде до кінця року – джерела

Усі новини...
Останні новини
07:25
Україна програла Польщі у товариському матчі
06:45
У президента хочуть повернутись до формату відеоблогів 
06:15
Радник Єрмака розповів, як та де працюють хворі на COVID-19 Зеленський та глава ОП 
05:21
Держдеп блокує доступ Байдену до привітань іноземних лідерів – ЗМІ 
04:33
Минулої доби у світі померла рекордна кількість хворих на COVID-19 
03:35
Байден визначився із главою апарату Білого дому
02:42
Мендель захворіла на COVID-19 раніше Зеленського – ЗМІ
01:58
Засідання ТКГ: обговорили "план Кравчука", звільнення утримуваних та роботу КПВВ 
01:09
У Зеленського був текст рішення КС про декларування до його опублікування
00:28
Парламент не зміг відправити у відставку прем’єра Вірменії
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!