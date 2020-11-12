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Україна програла Польщі у товариському матчі

Четвер, 12 листопада 2020, 06:25
Україна програла Польщі у товариському матчі
Фото: uaf.ua

Збірна Україна програла Польщі у товариському матчі із рахунком 0:2.

Джерело: Українська федерація футболу

Не реалізував спробу забити м’яч Андрій Ярмоленко. На 12-ій хвилині він бив пенальті за фол проти нього, проте м’яч потрапив у штангу. 

Відкрив рахунок поляк Кшиштоф Пентек наприкінці першого тайму. Невдовзі після початку другої половини матчу Якуб Модер подвоїв результат.

Матч відбувся на виїзді у міста Хожув.

Головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко заявив, що не задоволений результатом. "Єдине, чим я сьогодні незадоволений, — це результат. Команда показала дуже гідний футбол, творчу гру в хорошій структурі. Нам не вистачило реалізації моментів. Ми припустилися двох помилок і дуже сильно за них були покарані. Це футбол. Не потрібно робити із цього особливої драми. Я задоволений грою й футболістами. Якщо прибрати результат, то я назву цю гру позитивною для нас із точки зору команди", – сказав Шевченко. 

Наразі збірна готується до гри проти Німеччини 14 листопада у Лізі націй та проти Швейцарії 17 листопада. 

Українська правда
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