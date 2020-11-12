Україна програла Польщі у товариському матчі
Четвер, 12 листопада 2020, 07:25
Збірна Україна програла Польщі у товариському матчі із рахунком 0:2.
Джерело: Українська федерація футболу
Не реалізував спробу забити м’яч Андрій Ярмоленко. На 12-ій хвилині він бив пенальті за фол проти нього, проте м’яч потрапив у штангу.
Відкрив рахунок поляк Кшиштоф Пентек наприкінці першого тайму. Невдовзі після початку другої половини матчу Якуб Модер подвоїв результат.
Матч відбувся на виїзді у міста Хожув.
Наразі збірна готується до гри проти Німеччини 14 листопада у Лізі націй та проти Швейцарії 17 листопада.
Українська правда