Збірна Україна програла Польщі у товариському матчі із рахунком 0:2.

Джерело: Українська федерація футболу

Не реалізував спробу забити м’яч Андрій Ярмоленко. На 12-ій хвилині він бив пенальті за фол проти нього, проте м’яч потрапив у штангу.

Відкрив рахунок поляк Кшиштоф Пентек наприкінці першого тайму. Невдовзі після початку другої половини матчу Якуб Модер подвоїв результат.

Матч відбувся на виїзді у міста Хожув.

Наразі збірна готується до гри проти Німеччини 14 листопада у Лізі націй та проти Швейцарії 17 листопада.