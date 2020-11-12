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Украина проиграла Польше в товарищеском матче

Четверг, 12 ноября 2020, 06:25
Украина проиграла Польше в товарищеском матче
Фото: uaf.ua

Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче со счетом 0:2. 

Источник: Украинская федерация футбола

Не реализовал попытку забить мяч Андрей Ярмоленко. На 12-й минуте он бил пенальти за фол против него, однако мяч попал в штангу.

Открыл счет поляк Кшиштоф Пентек в конце первого тайма. Вскоре после начала второй половины матча Якуб Модер удвоил результат.

Матч состоялся на выезде в городе Хожув. 

Главный тренер сине-желтых Андрей Шевченко заявил, что недоволен результатом. "Единственное, чем я сегодня недоволен, – это результат. Команда показала очень достойный футбол, творческую игру в хорошей структуре. Нам не хватило реализации моментов. Мы допустили две ошибки и очень сильно за них были наказаны. Это футбол. Не нужно делать из этого особой драмы. Я доволен игрой и футболистами. Если убрать результат, то я назову эту игру положительной для нас с точки зрения команды", – сказал Шевченко.

Сейчас сборная готовится к игре против Гeрмании 14 ноября во Лиге наций и против Швейцарии 17 ноября

Украинская правда
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