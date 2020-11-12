Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина проиграла Польше в товарищеском матче

Четверг, 12 ноября 2020, 07:25
Фото: uaf.ua

Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче со счетом 0:2. 

Источник: Украинская федерация футбола

Не реализовал попытку забить мяч Андрей Ярмоленко. На 12-й минуте он бил пенальти за фол против него, однако мяч попал в штангу.

Открыл счет поляк Кшиштоф Пентек в конце первого тайма. Вскоре после начала второй половины матча Якуб Модер удвоил результат.

Матч состоялся на выезде в городе Хожув. 

Главный тренер сине-желтых Андрей Шевченко заявил, что недоволен результатом. "Единственное, чем я сегодня недоволен, – это результат. Команда показала очень достойный футбол, творческую игру в хорошей структуре. Нам не хватило реализации моментов. Мы допустили две ошибки и очень сильно за них были наказаны. Это футбол. Не нужно делать из этого особой драмы. Я доволен игрой и футболистами. Если убрать результат, то я назову эту игру положительной для нас с точки зрения команды", – сказал Шевченко.

Сейчас сборная готовится к игре против Гeрмании 14 ноября во Лиге наций и против Швейцарии 17 ноября

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Госдуме РФ хотят заняться "деоккупацией братской Украины"

инфографикаКоронавирус: в Украине больше 10 тысяч нових заражений, 95 человек умерли

В воскресенье украинцы избирают мэров 4 областных центров. Список кандидатов

Полиция пришла в клуб Порошенко, который работал в карантин. Там говорят о "политическом заказе"

Зеленский обратился к мэрам, которые саботируют карантин выходного дня

видеоМіністр охорони здоров'я Степанов заразився коронавірусом

Все новости...
Последние новости
11:19
С начала года почти 3 тысячи человек погибли в Украине в результате ДТП
10:59
Страны АСЕАН подписали крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле
10:45
В Китае обнаружили коронавирус на мясе, привезенном из разных стран
10:30
На выборах президента Молдовы за рубежом - огромные очереди еще до открытия участков
10:13
В Госдуме РФ хотят заняться "деоккупацией братской Украины"
09:35
Тихановская договаривается с ЕС о расширении санкций против Лукашенко
08:57
В Италии и Великобритании за сутки – по полтысячи смертей от Covid-19
08:23
инфографикаКоронавирус: в Украине больше 10 тысяч нових заражений, 95 человек умерли
08:03
Война на востоке Украины: российско-оккупационные войска трижды нарушили перемирие
08:00
Главные новости субботы и ночи: Зеленский обратился к людям в оккупации, на Хортице нашли гробницу
Все новости...