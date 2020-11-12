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Парламент Вірменії не зміг зібратися для відставки прем’єра

Четвер, 12 листопада 2020, 08:18

Парламент Вірменії, Національні збори, не зміг зібратись у середу на позачергове засідання, де мала розглядатися відставка прем'єр-міністра Нікола Пашиняна у зв’язку з угодою щодо Нагірного Карабаху. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода"

Позачергове засідання ініціювали опозиційній партії "Процвітаюча Вірменія" і "Світла Вірменія". 

Щоб екстрене скликання парламенту відбулося, необхідно було провести засідання ради Національних зборів, але цього так і не сталося через брак голосів.

На позачерговому засіданні парламенту мали розглянути проєкт рішення "Про обговорення ситуації, що склалася, шляхів виходу з неї, а також правомірності заяви, підписаної прем'єр-міністром Республіки Вірменія Ніколом Пшиняном, президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і президентом Росії Владіміром Путіним 9 листопада 2020 року".

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Згідно з домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

Перші протестувальники вийшли на вулиці тієї ж ночі. 

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"Українська правда" у Threads

Теми: Вірменія
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