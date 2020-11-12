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Парламент Армении не смог собраться для отставки премьера

Четверг, 12 ноября 2020, 09:18

Парламент Армении, Национальное собрание, не смог собраться в среду на внеочередное заседание, где должна была рассматриваться отставка премьер-министра Никола Пашиняна в связи с соглашением по Нагорному Карабаху.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

Внеочередное заседание инициировали оппозиционной партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения".

Чтобы экстренный созыв парламента состоялся, необходимо провести заседание совета Национального собрания, но этого так и не произошло из-за нехватки голосов.

На внеочередном заседании парламента должны были рассмотреть проект решения "Об обсуждении сложившейся ситуации, путей выхода из нее, а также правомерности заявления, подписанного премьер-министром Республики Армения Николом Пшиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным 9 ноября 2020 года".

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.

Первые протестующие вышли на улицы в ту же ночь.

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Темы: Армения


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