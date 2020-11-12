"Ми йдемо до темних часів" – Швеція готує алкогольну заборону через коронавірус

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен анонсував, що його уряд планує заборонити по всій країні продаж алкоголю після 22:00 в барах, ресторанах і нічних клубах, щоб стримати поширення COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Це означає, що всі заклади з ліцензією на продаж алкоголю повинні закриватися не пізніше 22:30. Сюди входять ресторани, бари і нічні клуби.

За словами прем’єра, заборона діятиме з 20 листопада і до кінця лютого 2021 року.

"Здається, що ми рухаємося до темних часів, коли мова йде про поширення інфекції... Кожне прийняте нами рішення має значення", - заявив Левен.

Він також сказав, що уряд готовий вжити подальші заходи, якщо вважатиме за необхідне. Зокрема, це стосується обмеження кількості людей, які можуть зустрічатися.

"Я розумію, що люди втомилися, я розумію, що людям не вистачає їх повсякденного життя. Я розумію, що може бути складно дотримуватися рекомендацій, але зараз ситуація нестійка", - сказала міністр охорони здоров'я і соціальних справ Лена Халленгрен.

Вона охарактеризувала паби і бари як "середовище підвищеного ризику" не тільки тому, що вони є місцем, де люди зустрічаються для спілкування, а й тому, що люди можуть послабити пильність, перебуваючи під впливом алкоголю.

Вимога набуде чинності не відразу. Правила спершу пройдуть консультації, перш ніж будуть затверджені парламентом. Якщо вони будуть ухвалені, то стануть законом - на відміну від багатьох заходів Швеції щодо коронавірусу, які мають форму рекомендацій.