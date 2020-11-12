Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Мы идем к темным временам" – Швеция готовит алкогольный запрет из-за коронавируса

Четверг, 12 ноября 2020, 09:51

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен анонсировал, что его правительство планирует запретить по всей стране продажу алкоголя после 22:00 в барах, ресторанах и ночных клубах, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Это означает, что все заведения, имеющие лицензии на продажу алкоголя, должны закрываться не позднее 22:30. К ним относятся рестораны, бары и ночные клубы.

По словам премьера, запрет будет действовать с 20 ноября и до конца февраля 2021 года.

"Кажется, что мы движемся к темным временам, когда речь идет о распространении инфекции... Каждое принятое нами решение имеет значение", - заявил Левен.

Он также сказал, что правительство готово принимать дальнейшие меры, если сочтет необходимым. В частности, это касается ограничения количества людей, которые могут собираться вместе.

"Я понимаю, что люди устали, я понимаю, что людям не хватает их повседневной жизни. Я понимаю, что может быть сложно придерживаться рекомендаций, но сейчас ситуация неустойчивая", - сказала министр здравоохранения и социальных дел Лена Халленгрен.

Она охарактеризовала пабы и бары как "среду повышенного риска" не только потому, что они являются местом, где люди встречаются для общения, но и потому, что люди могут ослабить бдительность, находясь под воздействием алкоголя.

Требование вступит в силу не сразу. Правила сначала пройдут консультации, прежде чем будут утверждены парламентом. Если они будут приняты, то станут законом - в отличие от многих коронавирусных мер в Швеции, имеющих форму рекомендаций.

Темы: Швециякоронавирусалкоголь


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Госдуме РФ хотят заняться "деоккупацией братской Украины"

инфографикаКоронавирус: в Украине больше 10 тысяч нових заражений, 95 человек умерли

В воскресенье украинцы избирают мэров 4 областных центров. Список кандидатов

Полиция пришла в клуб Порошенко, который работал в карантин. Там говорят о "политическом заказе"

Зеленский обратился к мэрам, которые саботируют карантин выходного дня

видеоМіністр охорони здоров'я Степанов заразився коронавірусом

Все новости...
Швеция
Швеция ввела в ресторанах правило "не более 8" за столом
Швеция разрешила продавать насекомых в продуктовых магазинах
Дело "Наутилуса": убийца журналистки Мадсен ненадолго сбежал из тюрьмы
Последние новости
11:36
В Румынии во время пожара в больнице погибли тяжелобольные Covid-19
11:19
С начала года почти 3 тысячи человек погибли в Украине в результате ДТП
10:59
Страны АСЕАН подписали крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле
10:45
В Китае обнаружили коронавирус на мясе, привезенном из разных стран
10:30
На выборах президента Молдовы за рубежом - огромные очереди еще до открытия участков
10:13
В Госдуме РФ хотят заняться "деоккупацией братской Украины"
09:35
Тихановская договаривается с ЕС о расширении санкций против Лукашенко
08:57
В Италии и Великобритании за сутки – по полтысячи смертей от Covid-19
08:23
инфографикаКоронавирус: в Украине больше 10 тысяч нових заражений, 95 человек умерли
08:03
Война на востоке Украины: российско-оккупационные войска трижды нарушили перемирие
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!