Верховний суд остаточно відмовив Януковичу в позові про честь і гідність

Верховний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій щодо відмови у задоволенні позову експрезидента Віктора Януковича до колишнього генерального прокурора Юрія Луценка про захист честі, гідності і ділової репутації.

Джерело: рішення суду від 4 листопада

Дослівно: "Рішення Печерського районного суду міста Києва від 13 березня 2020 року та постанову Київського апеляційного суду від 16 липня 2020 року залишити без змін".

Деталі: Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Передісторія: