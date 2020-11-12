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Верховний суд остаточно відмовив Януковичу в позові про честь і гідність

Четвер, 12 листопада 2020, 10:34
Верховний суд остаточно відмовив Януковичу в позові про честь і гідність

Верховний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій щодо відмови у задоволенні позову експрезидента Віктора Януковича до колишнього генерального прокурора Юрія Луценка про захист честі, гідності і ділової репутації.

Джерело: рішення суду від 4 листопада

Дослівно: "Рішення Печерського районного суду міста Києва від 13 березня 2020 року та постанову Київського апеляційного суду від 16 липня 2020 року залишити без змін".

Деталі: Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Передісторія:

  • Янукович позивався до Генпрокуратури та Юрія Луценка, вимагаючи зокрема визнати такими, що порушують його честь, гідність та ділову репутацію, слова Луценка на дебатах Генеральної Асамблеї ООН, що колишній президент України Янукович та його злочинна організація, втікаючи з країни, привласнили понад 40 мільярдів доларів США, а Генпрокуратура застосувала спеціальну конфіскацію та повернула до державного бюджету України 1,5 мільярди доларів США, які були привласнені "державною мафією" Януковича.
  • Печерський районний суд Києва відмовив Януковичу у позові. Програв експрезидент і апеляцію.

Українська правда

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Теми: Януковичсуд
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