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Верховный суд окончательно отказал Януковичу в иске о чести и достоинстве

Четверг, 12 ноября 2020, 11:34

Верховный суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска экс-президента Виктора Януковича к бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Источник: решение суда от 4 ноября

Дословно: "Решение Печерского районного суда города Киева от 13 марта 2020 года и постановление Киевского апелляционного суда от 16 июля 2020 года оставить без изменений".

Детали: Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Предыстория:

  • Янукович судился в Генпрокуратуру и Юрия Луценко, требуя частности признать нарушающими его честь, достоинство и деловую репутацию, слова Луценко на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, что бывший президент Украины Янукович и его преступная организация, убегая из страны, присвоили свыше 40 миллиардов долларов США, а Генпрокуратура применила специальную конфискацию и вернула в государственный бюджет Украины 1,5 миллиарда долларов США, которые были присвоены "государственной мафией" Януковича.
  • Печерский районный суд Киева отказал Януковичу в иске. Проиграл экс-президент и апелляцию.

Украинская правда
Темы: Януковичсуд


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