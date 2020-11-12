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Британія першою в Європі перетнула позначку в 50 тисяч смертей від COVID-19

Четвер, 12 листопада 2020, 11:42
Британія першою в Європі перетнула позначку в 50 тисяч смертей від COVID-19
Фото з Twitter ЄП

За останніми даними, Британія стала першою країною в Європі, де було зареєстровано 50 000 випадків смерті від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Загалом від початку епідемії у Британії 50 365 людей померли протягом 28 днів після позитивного тесту на COVID-19. З них 595 осіб померли за останні 24 години.

Британія стала п'ятою країною, яка перетнула позначку в 50 000 смертей від коронавірусної хвороби – після США, Бразилії, Індії та Мексики.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що цифри показують, незважаючи на надії на вакцину, що "ми ще не вийшли з лісу".

За даними уряду, в середу було зареєстровано ще 22 950 випадків захворювання.

З початку епідемії у Британії було зареєстровано близько 1,2 мільйона підтверджених випадків захворювання, і більше 185 000 осіб були госпіталізовані з вірусом.

Як повідомлялося, майже через 11 місяців після початку пандемії в Італії зареєстровано понад мільйон випадків COVID-19.

"Українська правда" в Threads

Теми: Велика Британіякоронавірусжертви
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