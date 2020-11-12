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Великобритания первой в Европе пересекла отметку в 50 тысяч смертей от COVID-19

Четверг, 12 ноября 2020, 12:42
Фото с Twitter ЕП

По последним данным, Великобритания стала первой страной в Европе, где было зарегистрировано 50 тысяч случаев смерти от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В целом с начала эпидемии в Британии 50 365 человек умерли в течение 28 дней после положительного теста на COVID-19. Из них 595 человек умерли за последние 24 часа.

Великобритания стала пятой страной, которая пересекла отметку в 50 тысяч смертей от коронавирусной болезни – после США, Бразилии, Индии и Мексики.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что цифры показывают, несмотря на надежды на вакцину, что "мы еще не вышли из леса".

По данным правительства, в среду было зарегистрировано еще 22 950 случаев заболевания.

С начала эпидемии в Великобритании было зарегистрировано около 1,2 миллиона подтвержденных случаев заболевания, и более 185 тысяч человек были госпитализированы с вирусом.

Как сообщалось, почти через 11 месяцев после начала пандемии в Италии зарегистрировано более миллиона случаев COVID-19.

Темы: Великобританиякоронавирусжертвы


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