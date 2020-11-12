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Скіфський курган на Миколаївщині охоронятимуть через “чорних археологів”

Четвер, 12 листопада 2020, 12:13
Скіфський курган на Миколаївщині охоронятимуть через “чорних археологів”
greenpost.ua

Поліція цілодобово охоронятиме унікальний скіфський курган у Казанківському районі на Миколаївщині, який "чорні археологи" продовжують розкопувати попри розголос.

Джерело: начальник ГУ Нацполіції у Миколаївській області Сергій Шайхет брифінгу 12 листопада, "Укрінформ"

Пряма мова: "Наразі мною прийняте рішення про те, що поліція цілодобово охоронятиме скіфський курган в Казанківському районі до того часу, як буде прийняте рішення про його консервацію. Хоча, хочу зазначити, у поліції немає прямої функції та можливостей тривалий час охороняти всі кургани".

Деталі: Шайхет розповів, що наразі поліції невідомо, де знаходиться техніка, яка розкопувала курган і яку було передано на відповідальне зберігання ТОВ "Варта міста", адже у поліції немає рішення місцевого суду щодо накладання на техніку арешту.

6 листопада поліція звернулася до місцевого суду з проханням накласти арешт на бульдозер та екскаватор, які були зафіксовані на розкопках кургану при виїзді на місце події поліції. Проте досі рішення з цього приводу не прийняте. 

Шайхет наголосив, що поліція не уповноважена забирати цю техніку на штрафмайданчик без рішення суду. Таке зволікання його дивує.

За словами начальника поліції Миколаївщини, це вже повторне звернення до суду з даного питання. Перше було ще у червні цього року, коли вперше було зафіксовано несанкціоновані розкопки кургану. 

Тоді техніку передали на відповідальне зберігання у сільську раду. Проте згодом суд відмовив у її арешті - і техніку повернули власникам.

Шайхет також наголосив, що розслідування триває, і не виключено, що незабаром будуть пред’явлені підозри. 

Він дивується позиції місцевих мешканців, а особливо сільського голови, які начебто жодного разу не звернулися до поліції з повідомленням про незаконні розкопки кургану – щоразу це робили миколаївські активісти, які виїздили на місце події. Місцеві також відмовляються давати свідчення по цьому факту.

Передісторія: 

  • У селі Скобелеве Казанківського району Миколаївської області ведуться грабіжницькі розкопки унікального кургану, який належить до Висунської групи царських скіфських поховань. Йому близько 2,5 тисячі років. Невідомі люди ведуть розкопки з застосуванням важкої техніки на приватному полі, яке охороняє ТОВ "Варта міста" з Одеської області.
  • Зловмисники вкопалися в землю глибше, аніж заввишки сам курган - 12 метрів.
  • Поліція порушила кримінальне провадження за статтею 298, ч.3 ККУ (навмисне незаконне знищення об’єктів культурної спадщини).
  • 11 листопада миколаївські археологи і активісти разом із представниками управління культури Миколаївської ОДА та колегами з інституту археології НАН України знову побували на скіфському кургані в Казанківському районі і побачили, що незаконні розкопки унікального скіфського кургану на Миколаївщині тривають. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Миколаївська областьісторіякультураполіція
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