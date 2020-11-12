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Скифский курган в Николаевской области будут охранять из-за "черных археологов"

Четверг, 12 ноября 2020, 13:13
greenpost.ua

Полиция будет круглосуточно охранять уникальный скифский курган в Казанковском районе Николаевской области который "черные археологи" продолжают раскапывать, несмотря на огласку.

Источник: начальник ГУ Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет на  брифинге 12 ноября, "Укринформ"

Прямая речь: "Сейчас мною принято решение о том, что полиция круглосуточно будет охранять скифский курган в Казанковском районе до тех пор, когда будет принято решение о его консервации. Хотя, хочу отметить, что у полиции нет прямой функции и возможностей длительное время охранять все курганы".

Детали: Шайхет рассказал, что сейчас полиции неизвестно, где находится техника, которая раскапывала курган и которая была передана на ответственное хранение ООО "Варта города", ведь у полиции нет решения местного суда о наложении на технику ареста.

6 ноября полиция обратилась в местный суд с просьбой наложить арест на бульдозер и экскаватор, которые были зафиксированы на раскопках кургана при выезде на место происшествия полиции. Однако до сих пор решение по этому поводу не принято.

Шайхет подчеркнул, что полиция не уполномочена забирать эту технику на штрафплощадку без решения суда. Такое промедление его удивляет.

По словам начальника полиции Николаевской области, это уже повторное обращение в суд по данному вопросу. Первое было еще в июне этого года, когда впервые были зафиксированы несанкционированные раскопки кургана.

Тогда технику передали на ответственное хранение в сельский совет. Однако впоследствии суд отказал в ее аресте - и технику вернули владельцам.

Шайхет также отметил, что расследование продолжается, и не исключено, что вскоре будут предъявлены подозрения.

Он удивляется позиции местных жителей, особенно сельского головы, которые якобы ни разу не обратились в полицию с сообщением о незаконных раскопках кургана - всякий раз это делали николаевские активисты, выезжавшие на место происшествия. Местные также отказываются давать показания по этому факту.

Предыстория:

  • В селе Скобелево Казанковского района Николаевской области ведутся грабительские раскопки уникального кургана, который относится к Высунской группе царских скифских захоронений. Ему порядка 2,5 тысячи лет. Неизвестные люди ведут раскопки с применением тяжелой техники на частном поле, которое охраняет ООО "Варта города" из Одесской области.
  • Злоумышленники вкопались в землю глубже, чем сам курган по высоте - 12 метров.
  • Полиция возбудила уголовное производство по статье 298, ч.3 УК (умышленное незаконное уничтожение объектов культурного наследия).
  • 11 ноября николаевские археологи и активисты вместе с представителями управления культуры Николаевской ОГА и коллегами из института археологии НАН Украины снова побывали на скифском кургане в Казанковском районе и увидели, что незаконные раскопки уникального скифского кургана на Николаевщине продолжаются.

Темы: Николаевская областьисториякультураполиция


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