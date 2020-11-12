У Мінську ввели обов'язковий масковий режим

У столиці Білорусі Мінську введений обов'язковий масковий режим.

Джерело: TUT.by із посиланням на головного санітарного лікаря міста Світлану Єрмак

Деталі: Носити маску потрібно при відвідуванні всіх без винятку об'єктів столиці, а також у громадському транспорті.

Режим починає діяти з 12 листопада, у зв'язку з цим в місті посилюється контроль за дотриманням нової вимоги. Стежити за виконанням маскового режиму будуть санітарно-епідеміологічна служба міста, структурні підрозділи адміністрацій районів Мінська і самі керівники об'єктів.

Масковий режим діятиме "до стабілізації епідеміологічної ситуації".

Штрафи для мінчан, які не носять маски, поки не передбачені. За порушення санітарних правил за адміністративним кодексом відповідатимуть керівники об'єктів. Однак питання про "персональні штрафи" ще розглядається.

На питання, чи будуть виганяти з транспорту людей без масок, Єрмак відповіла: "Поки такого механізму не передбачається".

У дитячих дошкільних установах і школах в масках повинен бути тільки персонал. У вищих навчальних закладах і курсанти, і студенти, і слухачі повинні знаходитися в масках.

Обов'язковий масковий режим з 5 листопада ввели також в Могильові. Пізніше маски стали обов'язковими на Гомельщині, в Бобруйську, Осиповичах, Клічеві і Кричеві, потім в Чауському, Черіковському, Полоцькому районах і Новополоцьку.