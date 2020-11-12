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В Минске ввели обязательный масочный режим

Четверг, 12 ноября 2020, 13:18

В столице Беларуси Минске введен обязательный масочный режим.

Источник: TUT.by со ссылкой на главного санитарного врача города Светлана Ермак

Детали: Носить маску нужно при посещении всех без исключения объектов столицы, а также в общественном транспорте.

Режим начинает действовать с 12 ноября, в связи с этим в городе усиливается контроль за соблюдением нового требования. Следить за выполнением масочного режима будут санитарно-эпидемиологическая служба города, структурные подразделения администраций районов Минска и сами руководители объектов.

Масочный режим будет действовать "до стабилизации эпидемиологической ситуации".

Штрафы для минчан, которые не носят маски, пока не предусмотрены. За нарушение санитарных правил по административному кодексу отвечать будут руководители объектов. Однако вопрос о "персональных штрафах" еще рассматривается.

На вопрос, будут ли выгонять из транспорта людей без масок, Ермак ответила: "Пока такой механизм не предусматривается".

В детских дошкольных учреждениях и школах в масках должен быть только персонал. В высших учебных заведениях и курсанты, и студенты, и слушатели должны находиться в масках.

Обязательный масочный режим с 5 ноября ввели также в Могилеве. Позже маски стали обязательны на Гомельщине, в Бобруйске, Осиповичах, Кличеве и Кричеве, потом в Чаусском, Чериковском, Полоцком районах и Новополоцке.

Темы: Беларуськарантинкоронавирус


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