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ЄС міг би визнати Україну кандидатом на вступ у 2027 році – посол Литви

Четвер, 12 листопада 2020, 12:23

Під час другого головування Литви в Раді Європейського Союзу у 2027 році Євросоюз міг би оголосити Україну кандидатом на вступ до ЄС. 

Про це в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас, пише "Європейська правда".

"Під час другого головування Литви в Раді ЄС, яке відбудеться в 2027 році, Європейський Союз вже міг би оголосити Україну кандидатом у члени ЄС", - сказав дипломат.

Він нагадав про ініціативу литовського експрем'єра Андрюса Кубілюса "Україна-2027", метою якої є допомогти об'єднати зусилля країн-членів та установ ЄС для допомоги Україні у виконанні реформ. 

Сарапінас підкреслив, що це прекрасна перспектива для мобілізації України у виконанні подальших демократичних реформ.

"Без сумніву, це амбітний план. Щоб він здійснився, для України важливо закріпити успіхи і в подальшому рішуче виконувати реформи, а для ЄС - всіляко і послідовно підтримувати європейський вибір України", - додав він.

Посол нагадав, що в середині 2021 року у Вільнюсі планується організувати четверту конференцію реформ в Україні, яка буде сприяти зміцненню процесу реформ.

Раніше експрем’єр Литви, а нині євродепутат Андрюс Кубілюс закликав у 2020 році ухвалити декларацію з обіцянкою перспективи членства Україні.

Кубілюс вважає, що у 2027 році, коли Литва вдруге стане головуючою в ЄС країною, можливо ухвалення рішення про майбутнє членство України, а також Грузії і Молдови, в Євросоюзі. За його словами, цьому сприятиме те, що до 2027 року у ЄС головуватиме низка країн (Німеччина, Франція, Польща), які є зацікавленими у розширенні ЄС.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСУкраїнаЛитва
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