Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС мог бы признать Украину кандидатом на вступление в 2027 году – посол Литвы

Четверг, 12 ноября 2020, 12:23

Во время второго председательства Литвы в Совете Европейского Союза в 2027 году Евросоюз мог бы объявить Украину кандидатом на вступление в ЕС.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас, пишет "Европейская правда".

"Во время второго председательства Литвы в Совете ЕС, которое состоится в 2027 году, Европейский Союз уже мог бы объявить Украину кандидатом в члены ЕС", - сказал дипломат.

Он напомнил об инициативе литовского экс-премьера Андрюса Кубилюса "Украина-2027", цель которой - помочь объединить усилия стран-членов и учреждений ЕС для помощи Украине в выполнении реформ.

Сарапинас подчеркнул, что это прекрасная перспектива для мобилизации Украины в выполнении дальнейших демократических реформ.

"Без сомнения, это амбициозный план. Чтобы он осуществился, для Украины важно закрепить успехи и в дальнейшем решительно выполнять реформы, а для ЕС - всячески и последовательно поддерживать европейский выбор Украины", - добавил он.

Посол напомнил, что в середине 2021 года в Вильнюсе планируется организовать четвертую конференцию реформ в Украине, что будет способствовать укреплению процесса реформ.

Ранее экс-премьер Литвы, а ныне евродепутат Андрюс Кубилюс призвал в 2020 году принять декларацию с обещанием перспективы членства Украины.

Кубилюс считает, что в 2027 году, когда Литва во второй раз станет председательствующей в ЕС страной, возможно принятие решения о будущем членстве Украины, а также Грузии и Молдовы, в Евросоюзе. По его словам, этому будет способствовать то, что до 2027 года в ЕС будет председательствовать ряд стран (Германия, Франция, Польша), которые заинтересованы в расширении ЕС.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСУкраинаЛитва
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
ЕС
Швеция поможет Турции со сближением в ЕС в обмен на вступление в НАТО
Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС продлили еще на год
От Вильнюса до Вильнюса
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: