Росія ввела дзеркальні санкції проти Франції та Німеччини через отруєння Навального

Росія ввела санкції проти Франції та Німеччини у відповідь на обмежувальні заходи Євросоюзу через отруєння Алєксєя Навального.

Про це оголосив міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс.

"Оскільки локомотивом санкцій Євросоюзу у зв'язку з Навальним була Німеччина, оскільки ці санкції прямо зачіпають керівних співробітників Адміністрації президента Російської Федерації, наші відповідні санкції будуть дзеркальними. Вони вже прийняті, скоро ми повідомимо про це нашим німецьким і французьким колегам", - сказав Лавров.

Російський міністр додав, що санкції вводяться проти "керівних співробітників апаратів керівників Німеччини та Франції".

Як відомо, 15 жовтня ЄС запровадив санкції проти шести високопоставлених чиновників Росії і Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технологій у зв’язку з отруєнням Навального.

До санкційного списку включені директор ФСБ Александр Бортніков, перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергєй Кирієнко, начальник управління президента РФ з внутрішньої політики Андрєй Ярин, заступники міністра оборони РФ Алексєй Криворучко і Павел Попов, уповноважений представник президента Росії в Сибірському федеральному окрузі Сергєй Меняйло.

Євросоюз вважає, що особи зі списку були прямо знайомі з інформацією про отруєння або ж були залучені у планування спецоперації.

Відповідні санкції за отруєння Навального запровадила і Велика Британія.