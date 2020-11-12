Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Росія ввела дзеркальні санкції проти Франції та Німеччини через отруєння Навального

Четвер, 12 листопада 2020, 14:16

Росія ввела санкції проти Франції та Німеччини у відповідь на обмежувальні заходи Євросоюзу через отруєння Алєксєя Навального.

Про це оголосив міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс.

"Оскільки локомотивом санкцій Євросоюзу у зв'язку з Навальним була Німеччина, оскільки ці санкції прямо зачіпають керівних співробітників Адміністрації президента Російської Федерації, наші відповідні санкції будуть дзеркальними. Вони вже прийняті, скоро ми повідомимо про це нашим німецьким і французьким колегам", - сказав Лавров.

Російський міністр додав, що санкції вводяться проти "керівних співробітників апаратів керівників Німеччини та Франції".

Як відомо, 15 жовтня ЄС запровадив санкції проти шести високопоставлених чиновників Росії і Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технологій у зв’язку з отруєнням Навального. 

До санкційного списку включені директор ФСБ Александр Бортніков, перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергєй Кирієнко, начальник управління президента РФ з внутрішньої політики Андрєй Ярин, заступники міністра оборони РФ Алексєй Криворучко і Павел Попов, уповноважений представник президента Росії в Сибірському федеральному окрузі Сергєй Меняйло. 

Євросоюз вважає, що особи зі списку були прямо знайомі з інформацією про отруєння або ж були залучені у планування спецоперації.

Відповідні санкції за отруєння Навального запровадила і Велика Британія.

Теми: РосіяНавальнийНімеччинаФранціясанкції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео70% населення планети мають вакцинувати, щоб подолати COVID-19 – ВООЗ

інфографікаЗ'явився свіжий рейтинг партій: конкуренти наздоганяють "слуг"

Степанов – "Епіцентру": Хочете покуражитися – поїхали в реанімацію

COVID в Україні: кількість хворих за добу перевалила за 11 тисяч 

Зеленського й Єрмака з коронавірусом поклали в “Феофанію”

Минулої доби у світі померла рекордна кількість хворих на COVID-19 

Усі новини...
Росія
Росія створить нову базу для кораблів з ядерними установками
Кулеба про рішення уряду РФ: Україна закрила торгові представництва ще три місяці тому
Ердоган заявив про домовленість з РФ щодо спільного центру контролю за перемир’ям у Карабаху
Останні новини
15:04
Президент Литви відвідає Україну до кінця року – посол
15:03
За 10 місяців пасажиропотік українських аеропортів знизився на 63%
15:03
Із сайту Офісу президента зник указ про відзнаки Васяновича та Цілик,які відмовилися від нагород
14:44
КС уже тиждень не може зібратись на засідання через коронавірус у суддів
14:41
Призначили другий тур виборів мера Чернівців
14:35
"Голос" підтримав кандидата в мери Рівного від "Євросолідарності" 
14:27
картаУ п’ятницю в Україні буде сухо, а на вихідних – місцями дощ зі снігом
14:16
Росія ввела дзеркальні санкції проти Франції та Німеччини через отруєння Навального
13:56
Мукачівський мер виступив проти карантину на вихідні: просить бізнес "вижити"
13:45
Сьомий об'єкт "Укрспирту" приватизували за рекордну суму
Усі новини...