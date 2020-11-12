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Россия ввела зеркальные санкции против Франции и Германии из-за отравления Навального

Четверг, 12 ноября 2020, 13:16
Россия ввела зеркальные санкции против Франции и Германии из-за отравления Навального

Россия ввела санкции против Франции и Германии в ответ на ограничительные меры Евросоюза из-за отравления Алексея Навального.

Об этом объявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс.

"Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников Администрации Президента Российской Федерации, наши соответствующие санкции будут зеркальными. Они уже приняты, скоро мы сообщим об этом нашим немецким и французским коллегам", - сказал Лавров.

Российский министр добавил, что санкции вводятся против "руководящих сотрудников аппаратов руководителей Германии и Франции".

Как известно, 15 октября ЕС ввел санкции против шести высокопоставленных чиновников России и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий в связи с отравлением Навального.

В санкционный список включены директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, уполномоченный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Евросоюз считает, что лица из списка были прямо знакомы с информацией об отравлении или были вовлечены в планирование спецоперации.

Соответствующие санкции из-за отравления Навального ввела и Великобритания.

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Темы: РосcияНавальныйГерманияФранциясанкции
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