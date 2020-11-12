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У п’ятницю в Україні буде сухо, а на вихідних – місцями дощ зі снігом

Четвер, 12 листопада 2020, 13:27
У п’ятницю в Україні буде сухо, а на вихідних – місцями дощ зі снігом
Фото ТСН

13 листопада в Україні буде сухо та прохолодно, а на вихідних на Півночі та Сході очікуються дощ зі снігом.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook, Укргідрометцентр

Пряма мова Діденко: "У Києві в п'ятницю, 13 листопада, буде сухо та свіженько, вночі 0-2 градуси тепла, вдень +4+6 градусів.

На значній частині території України завтра також без опадів, періодичні тумани з погіршенням видимості до 100-400 метрів, холодно". 

Деталі: В Україні найближчої ночі від 3 морозу до 4 тепла, на Півдні до +6 градусів, вдень у п'ятницю очікується +3+8 градусів, на Закарпатті й у південній частині до +10 градусів. 

 
Скриншот з  meteo.gov.ua

У суботу на Півночі, а в неділю також і на Сході з'являться невеликі опади у вигляді дощу і мокрого снігу. На решті території України – без істотних опадів.

 
Скриншот з  meteo.gov.ua

14 та 15 листопада вночі від +1+3 на Заході до -5 на Сході, вдень на Заході до +10, на Півночі до +7+9, на решті території до +5+6.  

 
Скриншот з  meteo.gov.ua

У Києві на вихідних вночі до -1, вдень до +6, дощ з мокрим снігом.

Українська правда
Теми: погода
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