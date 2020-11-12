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В пятницу в Украине будет сухо, а на выходных – местами дождь со снегом

Четверг, 12 ноября 2020, 13:27
В пятницу в Украине будет сухо, а на выходных – местами дождь со снегом
Фото ТСН

13 ноября в Украине будет сухо и прохладно, а на выходных на Севере и Востоке ожидаются дождь со снегом.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь Диденко: "В Киеве в пятницу, 13 ноября, будет сухо и свежо, ночью 0-2 градуса тепла, днем ​​+4+6 градусов.

На значительной части территории Украины завтра также без осадков, периодические туманы с ухудшением видимости до 100-400 метров, холодно". 

Детали: В Украине ближайшей ночью от 3 мороза до 4 тепла, на Юге до +6 градусов, днем ​​в пятницу ожидается +3+8 градусов, на Закарпатье и в южной части до +10 градусов. 

 
Скриншот с  meteo.gov.ua

В субботу на Севере, а в воскресенье также и на Востоке появятся небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На остальной территории Украины – без существенных осадков.

 
Скриншот с  meteo.gov.ua

14 и 15 ноября ночью от +1+3 на Западе до -5 на Востоке, днем ​​на Западе до +10, на Севере до +7+9, на остальной территории до +5+6.

 
Скриншот с  meteo.gov.ua

В Киеве на выходных ночью до -1, днем ​​до +6, дождь с мокрым снегом.

Украинская правда

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Темы: погода
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