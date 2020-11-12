Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В пятницу в Украине будет сухо, а на выходных – местами дождь со снегом

Четверг, 12 ноября 2020, 14:27
Фото ТСН

13 ноября в Украине будет сухо и прохладно, а на выходных на Севере и Востоке ожидаются дождь со снегом.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь Диденко: "В Киеве в пятницу, 13 ноября, будет сухо и свежо, ночью 0-2 градуса тепла, днем ​​+4+6 градусов.

На значительной части территории Украины завтра также без осадков, периодические туманы с ухудшением видимости до 100-400 метров, холодно". 

Детали: В Украине ближайшей ночью от 3 мороза до 4 тепла, на Юге до +6 градусов, днем ​​в пятницу ожидается +3+8 градусов, на Закарпатье и в южной части до +10 градусов. 

 
Скриншот с  meteo.gov.ua

В субботу на Севере, а в воскресенье также и на Востоке появятся небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На остальной территории Украины – без существенных осадков.

 
Скриншот с  meteo.gov.ua

14 и 15 ноября ночью от +1+3 на Западе до -5 на Востоке, днем ​​на Западе до +10, на Севере до +7+9, на остальной территории до +5+6.

 
Скриншот с  meteo.gov.ua

В Киеве на выходных ночью до -1, днем ​​до +6, дождь с мокрым снегом.

Украинская правда
Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Госдуме РФ хотят заняться "деоккупацией братской Украины"

инфографикаКоронавирус: в Украине больше 10 тысяч нових заражений, 95 человек умерли

В воскресенье украинцы избирают мэров 4 областных центров. Список кандидатов

Полиция пришла в клуб Порошенко, который работал в карантин. Там говорят о "политическом заказе"

Зеленский обратился к мэрам, которые саботируют карантин выходного дня

видеоМіністр охорони здоров'я Степанов заразився коронавірусом

Все новости...
погода
Антициклон блокирует осадки, ночью и утром туманы – прогноз
В среду в Украине ожидается густой туман
В Украине постепенно холодает, но будет сухо
Последние новости
11:36
В Румынии во время пожара в больнице погибли тяжелобольные Covid-19
11:19
С начала года почти 3 тысячи человек погибли в Украине в результате ДТП
10:59
Страны АСЕАН подписали крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле
10:45
В Китае обнаружили коронавирус на мясе, привезенном из разных стран
10:30
На выборах президента Молдовы за рубежом - огромные очереди еще до открытия участков
10:13
В Госдуме РФ хотят заняться "деоккупацией братской Украины"
09:35
Тихановская договаривается с ЕС о расширении санкций против Лукашенко
08:57
В Италии и Великобритании за сутки – по полтысячи смертей от Covid-19
08:23
инфографикаКоронавирус: в Украине больше 10 тысяч нових заражений, 95 человек умерли
08:03
Война на востоке Украины: российско-оккупационные войска трижды нарушили перемирие
Все новости...