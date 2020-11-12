КС уже тиждень не може зібратись на засідання через коронавірус у суддів

Конституційний суд уже тиждень не може зібрати кворум суддів через виявлення у декількох з них Covid-19.

Джерело: керівник управління комунікацій КС та міжнародного співробітництва Мар'яна Гайовська в коментарі Українській правді

Пряма мова: "Станом на сьогодні зафіксовані окремі попередні діагностування захворювання на COVID у декількох суддів. Тому з метою попередження розповсюдження захворювання судді працюють дистанційно, проходять обстеження щодо уточнення діагнозу".

Деталі: За її словами, наразі в суді не відбулося жодного засідання, в якому б приймали участь хворі на Covid-19 судді.

Інший співрозмовник УП в Конституційному суді розповів, що "у більшості суддів або підтверджений діагноз Covid-19, або вони чекають на результат".

За його словами, один такий факт захворювання є з минулого тижня, і суд не може проводити засідання, навіть якщо в одного з суддів коронавірус.

Нагадаємо: Останнє засідання Конституційного суду відбулося 5 листопада.