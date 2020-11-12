КС уже тиждень не може зібратись на засідання через коронавірус у суддів
Конституційний суд уже тиждень не може зібрати кворум суддів через виявлення у декількох з них Covid-19.
Джерело: керівник апарату КС Мар'яна Гайовська в коментарі Українській правді
Пряма мова: "Станом на сьогодні зафіксовані окремі попередні діагностування захворювання на COVID у декількох суддів. Тому з метою попередження розповсюдження захворювання судді працюють дистанційно, проходять обстеження щодо уточнення діагнозу".
Деталі: За її словами, наразі в суді не відбулося жодного засідання, в якому б приймали участь хворі на Covid-19 судді.
Інший співрозмовник УП в Конституційному суді розповів, що "у більшості суддів або підтверджений діагноз Covid-19, або вони чекають на результат".
За його словами, один такий факт захворювання є з минулого тижня, і суд не може проводити засідання, навіть якщо в одного з суддів коронавірус.
Нагадаємо: Останнє засідання Конституційного суду відбулося 5 листопада.