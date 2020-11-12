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КС уже неделю не может собраться на заседание из-за коронавируса у судей

Четверг, 12 ноября 2020, 14:44
Фото: Shutterstock

Конституционный суд уже неделю не может собрать кворум судей из-за обнаружения у нескольких из них Covid-19.

Источник: руководитель управления коммуникаций КС и международного сотрудничества Марьяна Гайовская в комментарии Украинской правде

Прямая речь: "По состоянию на сегодня зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID у нескольких судей. Поэтому в целях предупреждения распространения заболевания судьи работают дистанционно, проходят обследование по уточнению диагноза".

Детали: По ее словам, пока что в суде не состоялось ни одного заседания, в котором бы участвовали больные Covid-19 судьи.

Другой собеседник УП в Конституционном суде рассказал, что "у большинства судей или подтвержден диагноз Covid-19, или они ждут результат".

По его словам, один такой факт заболевания есть с прошлой недели, и суд не может проводить заседания, даже если у одного из судей коронавирус.

Напомним: Последнее заседание Конституционного суда состоялось 5 ноября.

Соня Лукашова, Евгений Кизилов, УП
Темы: КСсудкоронавирусCovid-2019


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