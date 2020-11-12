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У Росії створили бутафорський концтабір, куди возитимуть школярів

Четвер, 12 листопада 2020, 14:47
У Росії створили бутафорський концтабір, куди возитимуть школярів

У Росії створили бутафорський концтабір, де відтворять життя і побут малолітніх в'язнів фінських переселенських таборів.

Джерело: "Новая газета" з посиланням на сюжет ТРК "Карелія"

Деталі: Планується, що бутафорський табір на базі відпочинку в селі Ватнаволок Кондопозького району Карелії прийме перших школярів в грудні, їх будуть привозити туди на вихідні. Для них підготують програму "Патріотичні вихідні".

 

При створенні табору використовувалися декорації фільму "Весурі", присвяченого малолітнім в'язням фінських таборів. У сюжеті телеканалу зазначається, що в "таборі" вже звели дощаті бараки, кулеметні та оглядові вишки.

Створенням музею і бутафорського табору в Карелії займається фонд "Відкриті можливості". Для цих цілей він отримав президентський грант.

Спочатку бутафорський музей мали побудувати в селі Шайдома, де проходила частина зйомок. Однак ідею розкритикували місцеві депутати та історики.

Довідково: На території сучасної Карелії в роки Другої світової війни функціонували фінські концентраційні табори для радянських військовополонених.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяісторія
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