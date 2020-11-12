В России создали бутафорский концлагерь, куда будут возить школьников

В России создали бутафорский концлагерь, где воссоздадут жизнь и быт малолетних узников финских переселенческих лагерей.

Источник: "Новая газета" со ссылкой на сюжет ТРК "Карелия"

Детали: Планируется, что бутафорский лагерь на базе отдыха в деревне Ватнаволок Кондопожского района Карелии примет первых школьников в декабре, их будут привозить туда на выходные. Для них подготовят программу "Патриотические выходные".

При создании лагеря использовались декорации фильма "Весури", посвященного малолетним узникам финских лагерей. В сюжете телеканала отмечается, что в "лагере" уже возвели дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки.

Созданием музея и бутафорского лагеря в Карелии занимается фонд "Открытые возможности". Для этих целей он получил президентский грант.

Первоначально бутафорский музей должны были построить в деревне Шайдома, где проходила часть съемок. Однако идею раскритиковали местные депутаты и историки.

Справка: На территории современной Карелии в годы Второй мировой войны функционировали финские концентрационные лагеря для советских военнопленных.