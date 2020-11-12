Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России создали бутафорский концлагерь, куда будут возить школьников

Четверг, 12 ноября 2020, 14:47
В России создали бутафорский концлагерь, куда будут возить школьников

В России создали бутафорский концлагерь, где воссоздадут жизнь и быт малолетних узников финских переселенческих лагерей.

Источник: "Новая газета" со ссылкой на сюжет ТРК "Карелия"

Детали: Планируется, что бутафорский лагерь на базе отдыха в деревне Ватнаволок Кондопожского района Карелии примет первых школьников в декабре, их будут привозить туда на выходные. Для них подготовят программу "Патриотические выходные".

 

При создании лагеря использовались декорации фильма "Весури", посвященного малолетним узникам финских лагерей. В сюжете телеканала отмечается, что в "лагере" уже возвели дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки.

Созданием музея и бутафорского лагеря в Карелии занимается фонд "Открытые возможности". Для этих целей он получил президентский грант.

Первоначально бутафорский музей должны были построить в деревне Шайдома, где проходила часть съемок. Однако идею раскритиковали местные депутаты и историки.

Справка: На территории современной Карелии в годы Второй мировой войны функционировали финские концентрационные лагеря для советских военнопленных.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияистория
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Росcия
Враг ночью ударил по Кривому Рогу: повреждено предприятие, есть пострадавший
Власти Белгородской области РФ заявили, что Шебекино попало под артобстрел
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: