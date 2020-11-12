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У Єврокомісії пропонують фінансово карати країн-членів, які порушують права ЛГБТ

Четвер, 12 листопада 2020, 14:55

Єврокомісарка з питань рівності Хелена Даллі пропонує включити захист прав ЛГБТІ до зобов’язань країн-членів щодо дотримання верховенства права, за порушення яких у наступному семирічному бюджеті ЄС можуть передбачити санкції.  

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У коментарі виданню Даллі зазначила, що забезпечити захист прав ЛГБТ у країнах-членах можливо було б у рамках механізму, що передбачає фінансові важелі впливу на країн-членів, якщо вони не дотримуються своїх зобов’язань щодо верховенства права. 

Так званий "механізм умовності щодо верховенства права" політично пов’язаний з перемовинами щодо довгострокового бюджету ЄС та фонду порятунку економіки.  

"Я думаю, це дуже правильно. Тому що це спосіб - сподіваюся - впливати на країн-членів. Якщо ви не поважаєте верховенство права - ви не отримуєте якусь частку коштів, яку ви мали б отримати", - зазначила вона.

Євродепутати та деякі країни-члени наполягають на запуску механізму, який дозволив би ЄС скорочувати обсяг фінансування країн-членів, якщо вони нехтують своїми зобов’язаннями щодо забезпечення верховенства права у спосіб, який загрожує фінансовим інтересам ЄС. 

Як "механізм умовності", так і сам бюджетний пакет ще фінально не погоджені. 

Єврокомісія також збирається презентувати стратегію захисту прав ЛГБТ у країнах ЄС.  

У ній, серед іншого, йдеться про те, щоб криміналізувати мову ворожнечі та ненависті щодо ЛГБТ, створити національні плани боротьби з їхньою дискримінацією, забезпечити батьківські права та визнання одностатевих шлюбів. 

Згідно з дослідженням Єврокомісії, 43% ЛГБТ-людей у 2019 році відчували дискримінацію щодо себе. 

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан пригрозив ветувати бюджет ЄС через планований механізм верховенства права.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄврокомісіяЛГБТсанкціїгрошіправа людини
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