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Данську компанію звинуватили у порушенні санкцій ЄС: продавала паливо росіянам у Сирії

Четвер, 12 листопада 2020, 16:27

У Данії висунули звинувачення компанії, підозрюваній в порушенні санкцій ЄС щодо Сирії, через поставки туди великої кількості палива для російських військових літаків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

За даними Державної прокуратури з економічних і міжнародних злочинів (SØIK), транзакції, здійснені в період з 2015 по 2017 рік, склали 647 мільйонів крон (87 мільйонів євро).

"У 33 випадках данська компанія продала в цілому близько 172 000 тонн гасу російським компаніям, в результаті чого гас був доставлений в Сирію в порушення санкцій ЄС проти Сирії", - йдеться в заяві.

Назва компанії в заяві прокуратури не вказується, але данські ЗМІ повідомили, що це судноплавна компанія Dan-Bunkering, яка нібито вела справи з російською компанією Maritime, що відповідає за постачання палива для російської військової авіації в Сирії.

SØIK повідомив, що через посередників паливо було доставлено в Середземне море, а потім невідомому одержувачу в сирійському порту Баніяс.

За повідомленням SØIK, холдингова компанія і директор однієї із залучених компаній також залучаються до відповідальності за вісім з 33 угод.

Санкції ЄС діють проти режиму президента Сирії Башара Асада з грудня 2011 року і щорічно продовжуються. Вони включають нафтове ембарго і заморожування активів сирійського центрального банку в ЄС.

Теми: санкціїДаніяРосія


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