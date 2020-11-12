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Датскую компанию обвинили в нарушении санкций ЕС: продавала топливо россиянам в Сирии

Четверг, 12 ноября 2020, 15:27

В Дании предъявлены обвинения компании, подозреваемой в нарушении санкций ЕС в отношении Сирии, из-за поставок туда большого количества топлива для российских военных самолетов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

По данным Государственной прокуратуры по экономическим и международным преступлениям (SØIK), транзакции, совершенные в период с 2015 по 2017 год, составили 647 млн крон (87 млн евро).

"В 33 случаях датская компания продала в общей сложности около 172 000 тонн керосина российским компаниям, в результате чего керосин был доставлен в Сирию в нарушение санкций ЕС против Сирии", - говорится в заявлении.

Название компании в заявлении прокуратуры не указывается, но датские СМИ сообщили, что это судоходная компания Dan-Bunkering, якобы вела дела с российской компанией Maritime, отвечающей за поставки топлива для российской военной авиации в Сирии.

SØIK сообщил, что через посредников топливо было доставлено в Средиземное море, а затем неизвестному получателю в сирийском порту Банияс.

По сообщению SØIK, холдинговая компания и директор одной из привлеченных компаний также привлекаются к ответственности за восемь из 33 соглашений.

Санкции ЕС действуют против режима президента Сирии Башара Асада с декабря 2011 года и ежегодно продолжаются. Они включают нефтяное эмбарго и замораживание активов сирийского Центрального банка в ЕС.

Темы: санкцииДанияРосcия
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