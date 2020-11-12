Біля Шарм-ель-Шейха розбився вертоліт з американськими військовими

Поблизу від єгипетського курортного міста Шарм-ель-Шейх зазнав аварії військовий гелікоптер. Загинули 8 миротворців - шестеро американців, чех і француз.

Джерело: CNN із посиланням на інформацію, отриману від Збройних сил коаліції

Деталі: Повідомляється, що одній людині вдалося вижити в аварії. Це громадянин США.

За попередньою інформацією, стався нещасний випадок, але остаточно причину падіння з'ясує розслідування.

Миротворчі сили на Синайському півострові спостерігають за виконанням мирної угоди, укладеної між Єгиптом і Ізраїлем у 1978 році.

За останні роки рівень безпеки в цьому регіоні знизився через дії терористичної організації "Ісламська держава".