Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Біля Шарм-ель-Шейха розбився вертоліт з американськими військовими

Четвер, 12 листопада 2020, 17:07

Поблизу від єгипетського курортного міста Шарм-ель-Шейх зазнав аварії військовий гелікоптер. Загинули 8 миротворців - шестеро американців, чех і француз.

Джерело: CNN із посиланням на інформацію, отриману від Збройних сил коаліції

Деталі: Повідомляється, що одній людині вдалося вижити в аварії. Це громадянин США.

За попередньою інформацією, стався нещасний випадок, але остаточно причину падіння з'ясує розслідування.

 

Миротворчі сили на Синайському півострові спостерігають за виконанням мирної угоди, укладеної між Єгиптом і Ізраїлем у 1978 році.

За останні роки рівень безпеки в цьому регіоні знизився через дії терористичної організації "Ісламська держава".

Українська правда
Теми: ЄгипеткатастрофиавіаСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

картаБіля Шарм-ель-Шейха розбився вертоліт з американськими військовими

"Епіцентр" вирішив працювати на вихідних, але продаватиме не все

Стефанчук захворів на COVID-19

КС уже тиждень не може зібратись на засідання через коронавірус у суддів

відео70% населення планети мають вакцинувати, щоб подолати COVID-19 – ВООЗ

інфографікаЗ'явився свіжий рейтинг партій: конкуренти наздоганяють "слуг"

Усі новини...
Єгипет
Напад акули на українців: туроператор розповів деталі трагедії
У Єгипті на українську сім’ю напала акула: дитині не врятували руку
Єгипет запровадив додаткові вимоги до туристів щодо тесту на коронавірус
Останні новини
18:07
Стало відомо, хто вестиме засідання Ради замість хворого Разумкова
18:04
фотоСБУ заявила, що затримала "смотрящого" за Харківщиною, якого шукали 4 роки
18:00
Заступник Кернеса може стати харківським губернатором – джерела
17:57
Закриття міжбанку: гривня утримує позиції
17:42
В Офісі президента кажуть, що прямої загрози для безвізу з ЄС через рішення КС вже немає
17:25
В Одесі поки "помаранчева зона" і додаткових карантинних обмежень не встановлювали
17:23
Уряд скасував обмеження щодо зарплат керівництву УЗ, "Борисполя" і Адміністрації морпортів
17:19
"Це якісь полуміри": мер Черкас проти карантину на вихідні
17:18
Правляча партія та опозиція Грузії почали перемовини за посередництва США та ЄС
17:07
картаБіля Шарм-ель-Шейха розбився вертоліт з американськими військовими
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!