Біля Шарм-ель-Шейха розбився вертоліт з американськими військовими
Четвер, 12 листопада 2020, 17:07
Поблизу від єгипетського курортного міста Шарм-ель-Шейх зазнав аварії військовий гелікоптер. Загинули 8 миротворців - шестеро американців, чех і француз.
Джерело: CNN із посиланням на інформацію, отриману від Збройних сил коаліції
Деталі: Повідомляється, що одній людині вдалося вижити в аварії. Це громадянин США.
За попередньою інформацією, стався нещасний випадок, але остаточно причину падіння з'ясує розслідування.
Миротворчі сили на Синайському півострові спостерігають за виконанням мирної угоди, укладеної між Єгиптом і Ізраїлем у 1978 році.
За останні роки рівень безпеки в цьому регіоні знизився через дії терористичної організації "Ісламська держава".
Українська правда