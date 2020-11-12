Возле Шарм-эль-Шейха разбился вертолет с американскими военными
Четверг, 12 ноября 2020, 17:07
Поблизости от египетского курортного города Шарм-эль-Шейх потерпел крушение военный вертолет. Погибли 8 миротворцев - шестеро американцев, чех и француз.
Источник: CNN со ссылкой на информацию, полученную от Вооруженных сил коалиции
Детали: Сообщается, что одному человеку удалось выжить в аварии. Это гражданин США.
По предварительной информации, произошел несчастный случай, однако окончательно причину падения выяснит расследование.
Миротворческие силы на Синайском полуострове наблюдают за выполнением мирного соглашения, достигнутого между Египтом и Израилем в 1978 году.
За последние годы уровень безопасности в этом регионе снизился из-за действий террористической организации "Исламское государство".
Украинская правда