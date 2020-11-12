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Возле Шарм-эль-Шейха разбился вертолет с американскими военными

Четверг, 12 ноября 2020, 17:07

Поблизости от египетского курортного города Шарм-эль-Шейх потерпел крушение военный вертолет. Погибли 8 миротворцев - шестеро американцев, чех и француз.

Источник: CNN со ссылкой на информацию, полученную от Вооруженных сил коалиции

Детали: Сообщается, что одному человеку удалось выжить в аварии. Это гражданин США.

По предварительной информации, произошел несчастный случай, однако окончательно причину падения выяснит расследование.

 

Миротворческие силы на Синайском полуострове наблюдают за выполнением мирного соглашения, достигнутого между Египтом и Израилем в 1978 году.

За последние годы уровень безопасности в этом регионе снизился из-за действий террористической организации "Исламское государство".

Украинская правда
Темы: ЕгипеткатастрофыавиаСША


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