Возле Шарм-эль-Шейха разбился вертолет с американскими военными

Поблизости от египетского курортного города Шарм-эль-Шейх потерпел крушение военный вертолет. Погибли 8 миротворцев - шестеро американцев, чех и француз.

Источник: CNN со ссылкой на информацию, полученную от Вооруженных сил коалиции

Детали: Сообщается, что одному человеку удалось выжить в аварии. Это гражданин США.

По предварительной информации, произошел несчастный случай, однако окончательно причину падения выяснит расследование.

Миротворческие силы на Синайском полуострове наблюдают за выполнением мирного соглашения, достигнутого между Египтом и Израилем в 1978 году.

За последние годы уровень безопасности в этом регионе снизился из-за действий террористической организации "Исламское государство".