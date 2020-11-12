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В Офісі президента кажуть, що прямої загрози для безвізу з ЄС через рішення КС вже немає

Четвер, 12 листопада 2020, 16:42

Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що після реакції влади на рішення КС щодо антикорупційного законодавства "гаряча фаза" напруги минула і зараз прямої загрози для безвізу України з ЄС вже немає.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це він сказав в ефірі Радіо НВ.

Він розповів, що одразу після рішення КС в адміністрації отримали низку дзвінків із запитаннями від західних партнерів України, які "могли очікувати всіляких дивних рішень КС, але очевидно не такого й не в такому масштабі".

За словами Ігоря Жовкви, загрозу для безвізу вдалося зняти завдяки тому, що Зеленський зібрав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони, після якого рішенням уряду відновили публічний доступ до е-декларацій, та подав свій проєкт вирішення кризи до Верховної Ради.

"На сьогодні можу сказати, що таку гарячу фазу напруги, серед іншого з питанням безвізового режиму – чи скасування, чи призупинення дії безвізового режиму, який існує між Україною і Євросоюзом, – ми зняли. Це підтверджують численні наші партнери", – сказав Ігор Жовква.

Він зазначив також, що на цей час Володимир Зеленський зробив "все від нього залежне" і наступні кроки залежать від Верховної ради.

"Закони у нас приймає не президент, а парламент. Відповідні законопроєкти зараз у парламенті. Президент вніс свій законопроєкт, провів консультації з партнерами, провів телефонні перемовини з президентом Венеційської комісії Джанні Букіккіо, яка буде надавати свою юридичну експертизу", – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Ігор Жовква додав, що народні депутати разом з експертами Венеційської комісії та представниками Міністерства юстиції напрацьовують оптимальний варіант виходу з ситуації, яка виникла внаслідок скандального рішення Конституційного суду. 

3 жовтня ЄС заявив, що Україна повинна невідкладно відновити антикорупційну інфраструктуру, попередивши, що це є умовою надання фінансової допомоги та безвізу з ЄС. 

Венеційська комісія запропонувала Україні експертизу для виходу з кризи, що виникла внаслідок скандального рішення КС.

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