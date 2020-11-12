В Офисе президента говорят, что прямой угрозы для безвиза с ЕС из-за решения КС уже нет

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что после реакции на решение КС об антикоррупционном законодательстве "горячая фаза" напряжения прошла и сейчас прямой угрозы для безвиза Украины с ЕС уже нет.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, об этом он сказал в эфире Радио НВ.

Жовква рассказал, что сразу после решения КС в администрации получили ряд звонков с вопросами от западных партнеров Украины, что они "могли ожидать всевозможных странных решений КС, но явно не такого и не в таком масштабе".

По словам Игоря Жовквы, угрозу для безвиза удалось снять благодаря тому, что Зеленский собрал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, после которого решением правительства восстановили публичный доступ к электронным декларациям, и подал свой проект решения кризиса в Верховную Раду.

"Законы у нас принимает не президент, а парламент. Соответствующие законопроекты сейчас в парламенте. Президент внес свой законопроект, провел консультации с партнерами, провел телефонные переговоры с президентом Венецианской комиссии Джанни Букиккио, которая будет предоставлять свою юридическую экспертизу", - отметил заместитель руководителя Офиса президента.

Игорь Жовква добавил, что народные депутаты вместе с экспертами Венецианской комиссии и представителями Министерства юстиции нарабатывают оптимальный вариант выхода из ситуации, которая возникла в результате скандального решения Конституционного суда.

3 октября ЕС заявил, что Украина должна безотлагательно восстановить антикоррупционную инфраструктуру, предупредив, что это является условием предоставления финансовой помощи и безвизовые с ЕС.

Венецианская комиссия предложила Украине экспертизу для выхода из кризиса, возникшего в результате скандального решения КС.