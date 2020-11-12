Правляча партія та опозиція Грузії почали перемовини за посередництва США та ЄС

Правляча партія "Грузинська мрія" та опозиційні сили зустрілися для перемовин у резиденції посла США, щоб домовитися про вихід із кризи після парламентських виборів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Грузия Онлайн".

Окрім американського посла Келлі Дегнана, на зустрічі присутні також керівники дипломатичних місій ЄС та Франції.

Серед опозиції - представники усіх сил, які подолали прохідний бар’єр в 1% - "Єдиний національний рух", "Європейська Грузія", "Стратегія Агмашенебелі", "Лело", "Гірчі", "Альянс патріотів", "Громадяни" та "Лейбористська партія".

"Грузинську мрію" представляє спікер парламенту Арчіл Талаквадзе.

Це перші перемовини влади та опозиції після парламентських виборів 31 жовтня.

Нагадаємо, на парламентських виборах "Грузинська мрія - Демократична Грузія" отримала 48,36% голосів. Опозиційні сили після цього заявили про "масштабні фальсифікації" та відмовилися від мандатів у парламенті на знак протесту.

Критичні закиди лунали і від деяких громадських організацій, зокрема, Transparency International Грузія.

В ОБСЄ водночас не мають серйозних зауважень до того, як відбувалися вибори у Грузії.

Європейський Союз визнав, що парламентські вибори в Грузії, загалом були проведені демократично, але закликав до ретельного та справедливого розгляду всіх скарг, що були подані в ході електорального процесу.

Кризу ускладнив жорсткий розгін протестів із застосуванням водометів.

Детальніше про це читайте у статті: Вибори, які лише посилили кризу: чи буде в Грузії новий майдан