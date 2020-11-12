Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Правящая партия и оппозиция Грузии начали переговоры при посредничестве США и ЕС

Четверг, 12 ноября 2020, 16:18
Правящая партия и оппозиция Грузии начали переговоры при посредничестве США и ЕС

Правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционные силы встретились для переговоров в резиденции посла США, чтобы договориться о выходе из кризиса после парламентских выборов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Грузия Онлайн".

Кроме американского посла Келли Дегнана, на встрече присутствовали также руководители дипломатических миссий ЕС и Франции.

Среди оппозиции - представители всех сил, преодолевших проходной барьер в 1% - "Единое национальное движение", "Европейская Грузия", "Стратегия Агмашенебели", "Лила", "Гирчи", "Альянс патриотов", "Граждане" и "Лейбористская партия".

"Грузинскую мечту" представляет спикер парламента Арчил Талаквадзе.

Это первые переговоры власти и оппозиции после парламентских выборов 31 октября.

Напомним, на парламентских выборах "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получила 48,36% голосов. Оппозиционные силы после этого заявили о "масштабных фальсификациях" и отказались от мандатов в парламенте в знак протеста.

Критические упреки звучали и от некоторых общественных организаций, в частности Transparency International Грузия.

В ОБСЕ одновременно не имеют серьезных замечаний к тому, как проходили выборы в Грузии.

Европейский Союз признал, что парламентские выборы в Грузии, в общем были проведены демократично, но призвал к тщательному и справедливого рассмотрения всех жалоб, которые были поданы в ходе электорального процесса.

Кризис усложнил жесткий разгон протестов с применением водометов.

Подробнее об этом читайте в статье: Выборы, которые только усугубили кризис: будет ли в Грузии новый Майдан

Темы: ГрузияоппозицияСШАЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Грузия
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Нидерланды выделят дополнительные 8 млн на военную поддержку Грузии, Молдовы и БиГ
Путь Грузии в НАТО лежит через ПДЧ - декларация саммита
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: