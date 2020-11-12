Правящая партия и оппозиция Грузии начали переговоры при посредничестве США и ЕС

Правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционные силы встретились для переговоров в резиденции посла США, чтобы договориться о выходе из кризиса после парламентских выборов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Грузия Онлайн".

Кроме американского посла Келли Дегнана, на встрече присутствовали также руководители дипломатических миссий ЕС и Франции.

Среди оппозиции - представители всех сил, преодолевших проходной барьер в 1% - "Единое национальное движение", "Европейская Грузия", "Стратегия Агмашенебели", "Лила", "Гирчи", "Альянс патриотов", "Граждане" и "Лейбористская партия".

"Грузинскую мечту" представляет спикер парламента Арчил Талаквадзе.

Это первые переговоры власти и оппозиции после парламентских выборов 31 октября.

Напомним, на парламентских выборах "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получила 48,36% голосов. Оппозиционные силы после этого заявили о "масштабных фальсификациях" и отказались от мандатов в парламенте в знак протеста.

Критические упреки звучали и от некоторых общественных организаций, в частности Transparency International Грузия.

В ОБСЕ одновременно не имеют серьезных замечаний к тому, как проходили выборы в Грузии.

Европейский Союз признал, что парламентские выборы в Грузии, в общем были проведены демократично, но призвал к тщательному и справедливого рассмотрения всех жалоб, которые были поданы в ходе электорального процесса.

Кризис усложнил жесткий разгон протестов с применением водометов.

Подробнее об этом читайте в статье: Выборы, которые только усугубили кризис: будет ли в Грузии новый Майдан