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СБУ заявила, що затримала "смотрящого" за Харківщиною, якого шукали 4 роки

Четвер, 12 листопада 2020, 17:04
СБУ заявила, що затримала смотрящого за Харківщиною, якого шукали 4 роки

Під час масштабної спецоперації Служба безпеки України затримала зловмисника, який у кримінальних колах вважається "смотрящим" за Харківською областю та знаходився у всеукраїнському розшуку за вчинення тяжких злочинів.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними слідства, він причетний до вчинення низки злочинів, у тому числі незаконного поводження зі зброєю, а також опору і погрозам правоохоронцям. За скоєне йому загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у Сумах, де він переховувався від правосуддя з 2017 року. Наразі перевіряється можлива причетність чоловіка до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Українська правда
Теми: СБУХарківська область
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